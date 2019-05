A quanto pare, Amazon potrebbe presto lanciare un proprio smartphone

Il primo tentativo di Amazon di ritagliarsi una porzione importante nel mercato degli smartphone non è certo andato come sperato. Il primo cellulare è stato un flop, ma a quanto pare la compagnia di Jeff Bezos non intende in alcun modo mollare.

Dave Limp, vicepresidente senior per i dispositivi e servizi Amazon, parlando con il Telegraph ha parlato dell'idea della società di creare "un'idea differente" per uno smartphone, segno che evidentemente effettuerà un secondo tentativo.

"E' un grande segmento di mercato e sarebbe interessante. Dobbiamo continuare a sperimentare e le cose che vogliamo sperimentare sono quelle che sono veramente diverse" ha affermato il dirigente, il quale ha voluto sottolineare come l'idea alla base di questo nuovo (presunto) smartphone sia la stessa che Amazon sta cercando di portare avanti con i PC. "Quello che dobbiamo fare per entrare in un nuovo mercato è proporre qualcosa di diverso" è il mantra ripetuto a più riprese.

Un portavoce di Amazon, interpellato sulla vicenda, non ha risposto ad una richiesta di commento da parte del Business Insider.

Le indiscrezioni su un nuovo smartphone di Amazon non sono certo nuove e sono emerse sul web già dalla scorsa estate, quando alcuni analisti avevano ipotizzato il possibile ritorno della compagnia di Seattle in un mercato dominato da grossi marchi.