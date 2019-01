Pare che il Presidente Trump modifichi le sue foto per sembrare più magro

Una inchiesta di Gizmodo ha rivelato che i social del Presidente Donald Trump sono infarciti di foto photoshoppate per farlo apparire più magro di quanto sia. Ora, non dovrebbe proprio essere la priorità numero uno dei cittadini americani, ma qualcosa sulla comunicazione politica e sulle fisse di noi elettori ce la insegna.

Gizmodo avrebbe identificato almeno tre foto del Presidente Trump palesemente ritoccate per alleggerirne la stazza o modificare altri dettagli. La dieta del The Donald non è proprio leggera, tant'è che alcuni collaboratori avrebbero rivelato tempo addietro che il Presidente consumi una cosa come una dozzina di Diet Coke al giorno. Ora ce ne deve fregare qualcosa di quello che mangiano i politici e del loro giro vita? Una persona sana risponderebbe di no, eppure è eloquente fare mente locale e pensare a quanto il look del politico, il suo corpo, la sua salute percepita, la sua età, abbia in realtà un impatto notevole sulle sue performance elettorali.

Quanti inquilini della Casa Bianca negli ultimi 50 anni portavano la barba? Quanti erano stempiati o completamente calvi? In entrambi i casi la risposta è zero, anche se sembra che la barba stia tornando di moda a Washington DC.

Ci piace pensare che l'elettorato si muova in modo razionale, e sia disinteressato ad una cosa così superficiale come l'aspetto di chi si candida per una carica pubblica. Eppure bastò una eccessiva sudorazione per far perdere rovinosamente a Nixon il dibattito con il più giovane e carismatico Kennedy —uno dei primi in TV, cambiò per sempre la politica americana, mica per scherzo. Quindi, sicuri sicuri che il modo in cui si mostra il leader non ci interessi?

Sul corpo del leader, l'importanza della presenza scenica del capo politico, e non solo di quello che c'è nella sua testa e nel suo programma sono state scritte migliaia di pagine e centinaia di pubblicazioni (vedi il caso letterario "Il corpo del Duce").

Così pure Trump, o meglio chi per lui gestisce la sua comunicazione, ha l'ansia di mostrarsi più bello di quanto sia, meno grasso di quanto non sia, più Hollywoodianamente presidenziale di quanto possa effettivamente essere. La prima foto pizzicata da quelli di Gizmodo è del 17 Gennaio ed è piuttosto alterata rispetto all'originale che si trova nella pagina Flickr della Casa Bianca, per qualche strano motivo gli hanno addirittura allungato il dito indice. No, seriamente, perché anche il dito?

In un'altra presa particolarmente di mira dal report di Gizmodo (lo trovate completo qua e in fonte) Trump come detto in apertura è visibilmente più magro, in particolare è stato alleggerita di molto l'area del collo.

Anche l'Italia conosce qualche caso eloquente di editing sfacciato alle foto dei politici, come i manifesti di Giorgia Meloni alle ultime elezioni politiche. Facilissimo gridare il Re è nudo e ridere dei complessi dei potenti. Il fatto è che a noi in realtà dell'aspetto dei politici ce ne frega seriamente qualcosa. Chi è più ridicolo, loro o noi?