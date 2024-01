A quanto pare, la RTX 4070 SUPER ha più memoria del previsto

Durante il keynote di presentazione delle RTX Serie 40 Super, NVIDIA ha elencato le principali specifiche delle schede video midgen protagoniste del CES 2024 di Las Vegas; tuttavia, nelle ultime ore sul portale ufficiale del produttore c'è stata una revisione.

Più precisamente, andando a spulciare tra le specifiche presenti nell'articolo di annuncio sul blog ufficiale di NVIDIA, ora la RTX 4070 SUPER mostra ben 48 MB di cache L2, che la metterebbe al pari della RTX 4070 Ti Super in questo senso, migliorando quindi il throughput delle memorie e quindi le performance complessive della scheda nei processi che ne fanno largo uso.

Durante la conferenza di presentazione, la scheda era stata annunciata con 36 MB di Cache L2, al pari della RTX 4070, come potete osservare nelle due slide affiancate nell'immagine che segue. Come la stessa NVIDIA ci ha tenuto a spiegare in fase di presentazione delle RTX 4060 Ti (che avevano un memory subsystem ancora più limitato, come vi abbiamo spiegato nella recensione della RTX 4060 Ti), aumentare esponenzialmente la cache è stata una strategia messa in atto da NVIDIA, che ha preferito puntare più su questo aspetto che sul bus di memoria, sulla RTX 4070 SUPER ancora limitato a 192-bit.

Questo massiccio aumento della cache rispetto alla RTX 4070 dovrebbe portare enormi benefici anche all'atto pratico, ma solo la prova sul campo potrà dirlo con assoluta certezza.