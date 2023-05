A quanto pare ci siamo sbagliati su una cosa riguardante la nostra galassia

Studiare la nostra galassia, paradossalmente, è più difficile di studiarne un'altra che si trova a centinaia di anni luce di distanza. La Via Lattea è stata considerata inizialmente una galassia a spirale e presenta due lunghi "bracci" che si estendono dal suo centro.

In verità, però, negli ultimi anni il consenso generale è stato che la Via Lattea abbia in realtà quattro braccia anziché due: una caratteristica sicuramente anomala. Un nuovo studio ha nuovamente cambiato le cose, poiché secondo un team di scienziati cinesi la nostra galassia potrebbe essere composta da una normale spirale a due bracci.

"La morfologia complessiva della struttura a spirale della Via Lattea rimane alquanto incerta", si legge nel documento pubblicato il mese scorso su The Astrophysical Journal. "Negli ultimi due decenni, misurazioni accurate della distanza ci hanno fornito l'opportunità di risolvere questo problemi. Proponiamo che la nostra galassia abbia una morfologia a bracci multipli che consiste in una simmetria a due bracci."

Se ciò dovesse rivelarsi vero - grazie alla scoperta effettuata utilizzando l'osservatorio Gaia lanciato dall'ESA - avremmo bisogno di ripensare a ciò che sappiamo sulla struttura della Via Lattea. I ricercatori si sono concentrati sulla posizione delle "stelle OB", enormi corpi celesti con una durata di vita relativamente breve, che sono i candidati ideali per progetti di mappatura come questo.

Si tratta solo di una teoria, ma è sicuramente molto interessante.