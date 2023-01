Parental control su smartphone e tablet per under 18: scatta l'obbligo

L’AGCOM ha annunciato di aver approvato la delibera relativa alle linee guida per la protezione dei minori dai rischi del cyber spazio, in risposta alle crescenti preoccupazioni di giovani e giovanissimi sul web.

Come rivelato nel comunicato stampa di AGCOM, le linee guida (che non si applicheranno ai clienti business), obbligano i provider a predisporre sistemi di parental control per contenuti per adulti, gioco d’azzardo/scommesse, armi, violenza, odio e discriminazione, promozione di pratiche che possono danneggiare la salute alla luce di consolidate conoscenze mediche, anonymizer e sette.

Tali sistemi, continua la direttiva, dovranno essere inclusi ed attivati nelle offerte dedicati ai minori, mentre nelle altre offerte dovranno essere resi disponibili come attivabili da parte del titolare del contratto. La disattivazione e riattivazione, oltre che la configurazione, può essere effettuata solo da maggiorenni, titolari del contratto e coloro che esercitano la potestà genitoriale, i quali devono essere identificati tramite PIN, OTP o SPID.

Viene anche stabilito che il servizio di parental control deve essere completamente gratuito e non può essere vincolato alla sottoscrizione di qualsiasi servizio accessorio a pagamento. Sui siti web gli operatori sono tenuti a fornire guide chiare ed esaustive per l’utilizzo, oltre che offrire assistenza tramite call center con operatori umani.