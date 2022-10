Hai un parente affetto da Alzheimer? Questo prodotto Apple ti farà stare più tranquillo

Alcune famiglie statunitensi stanno utilizzando Apple Airtags, un dispositivo di localizzazione dal prezzo di 40€ comunemente impiegato per sapere dove si trovano gli oggetti a cui teniamo (come il portafogli o il mazzo di chiavi), per tenere sotto controllo i loro familiari affetti da morbo di Alzheimer.

Nel frattempo, non poche persone, hanno scoperto un nuovo utilizzo dell’apparecchio: spesso, coloro che convivono con l’Alzheimer, sono inclini al girovagare. Se una persona in stato confusionale non riesce a riconoscere l’ambiente circostante, non è difficile che si perda anche nel proprio quartiere.

Diverse persone, sull’articolo del Wall Street Journal, hanno condiviso le loro storie che vedono Apple Airtags come la chiave del lieto fine. Il dispositivo, relativamente economico, permette di tenere sempre sotto controllo i propri cari e di poterli rintracciare facilmente. Vi basti pensare che su Amazon è possibile trovare dei collari per cani che integrano uno spazio per questo piccolo dischetto.

Così, Michelle Hirschboeck ha raccontato la vicenda concernente suo marito, affetto da demenza: “Anche se non era esattamente una posizione in tempo reale, sapevo da che parte era andato e che non era stato lontano pochi minuti fa”. Altri hanno condiviso storie simili anche su Reddit, affermando che la tecnologia Airtags si sta evolvendo proprio in virtù di queste situazioni.

Ma è giusto utilizzare quest’oggetto per “controllare” degli esseri umani? Fateci sapere anche la vostra, dato che il dibattito etico è ancora in fervore. Apple, al momento, non ha mai commercializzato il prodotto per essere utilizzato sulle persone; probabilmente anche a causa delle critiche iniziali, dato che molti malfidati utilizzavano l’accessorio per perseguitare gli altri.