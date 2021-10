É stato trovato il parente più prossimo del leggendario Toro Seduto

Toro Seduto è stato il leggendario condottiero dei nativi americani che ha guidato i guerrieri Lakota durante alcune battaglie contro il governo degli Stati Uniti. La più famosa è sicuramente quella di Little Bighorn del 1876, passata alla storia per l'incredibile vittoria da parte dei nativi americani.

Recentemente un nuovo studio pubblicato sulla rivista Science Advances ha utilizzato per la prima volta del DNA antico per trovare il parente vivente più prossimo di Toro Seduto. Così, dopo 14 anni di tentativi per cercare un modo per estrarre DNA utilizzabile da un piccolo frammento di capelli del nativo americano, gli esperti ci sono finalmente riusciti.

Il parente vivente più vicino di Toro Seduto è Ernie LaPointe. "Nel corso degli anni, molte persone hanno cercato di mettere in discussione il rapporto che io e le mie sorelle abbiamo con Toro Seduto", afferma LaPointe in una nota. I ricercatori sperano che il loro lavoro possa essere utilizzato in futuro per svelare tutti i tipi di misteri storici (come riconoscere i parenti viventi di Leonardo da Vinci).

Gli esperti hanno utilizzato il "DNA autosomico" che viene ereditato sia dalla madre che dal padre; questo metodo differisce dagli approcci tradizionali all'analisi del DNA che cercano una corrispondenza tra il codice genetico specifico nel cromosoma Y trasmesso da padre in figlio. Con i metodi ampiamente utilizzati oggi, infatti, gli scienziati non avrebbero mai potuto collegare LaPointe a Toro Seduto.

A proposito, sapete che i nativi americani avevano delle ottime capacità ingegneristiche?