Nella Parigi del 1864 questa macabra attrazione era la destinazione preferita di molti

Di musei stravaganti il mondo ne è pieno, ma forse quello presente a Parigi nel XX secolo è davvero troppo. Immaginate la scena: una bella passeggiata con la famiglia, in attesa di entrare in un ambiente buio e silenzioso e... venite accolti dalla vista di corpi senza vita esposti dietro a una vetrata. Un vero e proprio obitorio!

Questa macabra esposizione non era altro che la Morgue di Parigi, divenuta una delle destinazioni più affascinanti per i parigini e i visitatori di fine ottocento. Seppur possa sembrare strano ai nostri giorni, quest'usanza rifletteva un'epoca in cui la morte e il crimine diventavano oggetto di intrattenimento pubblico.

Il museo-obitorio parigino si trasformò rapidamente in una sorta di teatro dove i corpi dei defunti, molti dei quali recuperati dalle acque della Senna, venivano mostrati al pubblico su lastre di marmo. Questa pratica attirava ogni giorno fino a 40.000 persone, desiderose di osservare da vicino i resti dei sfortunati. Curiosamente, l'esposizione aveva uno scopo ufficiale: aiutare nell'identificazione dei morti senza nome della città.

I musei di cere, paralleli alla Morgue per la volontà di rappresentare la realtà in modo spettacolare, diventavano l'altra faccia della stessa medaglia. Luoghi come il Grévin, ancora oggi aperto, nascevano con l'idea di rendere "vive" le storie riportate sui giornali, creando una connessione diretta tra l'attualità e l'intrattenimento pubblico. Insomma, sulla stessa strada era possibile vedere corpi morti ovunque, ma esposti con un obbiettivo ben diverso.

In alcuni casi, corpi particolarmente noti della Morgue venivano addirittura sostituiti con repliche in cera per prolungare l'attenzione mediatica. Tale pratica comunque sollevava interrogativi etici e morali, portando alla fine alla chiusura dell'esposizione nel 1907.

Ma voi sapete come nasce un obitorio?

