Parigi: rubato un PC e chiavette con tutti i dati di sicurezza delle Olimpiadi 2024

Incredibile a Parigi dove in un treno fermo alla stazione Gare du Nord è stato rubato un PC e due chiavette USB contenenti tutti i piani di sicurezza delle imminenti Olimpiadi di Parigi che si terranno in estate.

Nella fattispecie, come racconta il Corriere della Sera, il computer e le due chiavette sarebbero di proprietà di un ingegnere del municipio di Parigi che salito sul treno le aveva collocate in una borsa posizionata sopra la cappelliera. L’uomo si è accorto del furto quando è stato annunciato un ritardo col treno ed ha deciso di cambiarlo: nel momento in cui stava per scendere dal vagone, si è accorto che la borsa non era più li, e che qualcuno l’aveva rubata. All’interno dei dispositivi erano presenti i piani di sicurezza della Polizia Municipale per la messa al sicuro della zona in cui si svolgeranno le Olimpiadi della prossima estate, ed è ovvio che i risvolti del furto potrebbero essere importanti dal momento che comprendono anche i balconi del centro cittadino che rappresentano un aspetto centrale per la sicurezza

A dispetto di quanto emerso inizialmente, però, la procura di Parigi ha voluto sottolinare che le chiavette contenessero solo delle note relative al traffico e non i piani di sicurezza sensibili. È innegabile però che la questione sia al centro del dibattito.