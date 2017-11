Paris Hilton: "Io e Britney Spears abbiamo inventato il selfie"

Il 19 Novembre 2006 nasceva il selfie . Almeno secondo, che sul proprio account ufficiale Twitter ha pubblicato un autoscatto che la ritrae insieme ain quello che secondo la ricca ereditiera sarebbe il primo selfie della storia.

Inutile dire che il commento ha rapidamente scatenato l’ironia degli utenti, soprattutto per i molti che sono soliti scattare fotografie del genere, in quanto rappresentano la moda del momento.

Alcune delle risposte sono davvero simpaticissime, ma nella loro ironia dimostrano che, effettivamente, la dichiarazione della Hilton non corrisponde in alcun modo alla realtà, dal momento che molti anni prima era stata Madonna a scattarsi un “selfie”. Altri utenti hanno addirittura pubblicato una fotografia del 1966 di George Harrison, che ritrae l’ex Beatle in Oriente alla ricerca della propria identità musicale al di fuori dei Fab Four, che in quel periodo non attraversavano certo una fase positiva della loro carriera.

Ma se credete che questo sia tutto, vi sbagliate, perchè un utente è addirittura andato a scavare nel 1920, ed ha trovato una fotografia di quattro amici che si scattano un selfie. E’ questo il primo della storia?