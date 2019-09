Il Parker Solar Probe completa il suo terzo sorvolo intorno al Sole a 24 milioni di km

Il Parker Solar Probe è una sonda spaziale della NASA, che ha lo scopo di analizzare attentamente il Sole e il suo vento solare. Domenica 1 settembre 2019, annunciano i funzionare dell'agenzia spaziale americana, il veicolo spaziale ha completato il suo terzo sorvolo ravvicinato a 24 milioni di chilometri dalla nostra stella.

Per darvi un'idea, la sonda si è avvicinata più della distanza di Mercurio, il pianeta più vicino al Sole nel nostro Sistema Solare (ma non il più caldo), che si trova a 57 milioni di chilometri di distanza dalla stella. La sonda farà molto meglio di così, e gli ultimi tre perieli porteranno il veicolo spaziale a circa 6 milioni di chilometri di distanza dall'astro.

La sonda non ha riportato "ustioni gravi" dall'ultimo avvicinamento. "I controllori di missione hanno ricevuto un segnale verde dal veicolo spaziale subito dopo il perielio, il che significa che tutti i sistemi funzionavano come previsto e che il veicolo spaziale si trova in buona salute", scrivono i membri del team in un aggiornamento.

Grazie ai dati inviati dal veicolo spaziale, gli scienziati potranno risolvere alcuni dei misteri irrisolti del Sole, legati al suo vento solare e all'atmosfera esterna della stella, più calda della sua superficie.

Nel recente avvicinamento, il Parker Solar Probe ha viaggiato ad una velocità di 343.100 chilometri all'ora, ma durante uno degli ultimi sorvoli (nel 2024) la gravità del Sole farà raggiungere alla sonda l'incredibile velocità di 692.000 km/h.

La navicella continua a frantumare nuovi record, e otterrà altri primati fino al 2025.