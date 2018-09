La sonda Parker Solar Probe sta viaggiando verso il Sole: ecco i dati raccolti finora

A Poco più di un mese dall'inizio della missione, Parker Solar Probe ha restituito i primi dati ed immagini di ciascuna delle sue quattro strumentazioni. Queste prime osservazioni, sebbene siano diverse da quelle "chiave" che la sonda effettuerà quando sarà più vicina al Sole, mostrano che ciascuno degli strumenti funziona regolarmente.

Gli strumenti funzionano in tandem per misurare il campo elettrico e magnetico del Sole, particelle provenienti dal Sole e dal vento solare e per catturare immagini dell'ambiente attorno al veicolo spaziale.

"Tutti gli strumenti hanno restituito dati che non servono solo per la calibrazione, ma catturano anche scorci di ciò che ci aspettiamo che misurino vicino al Sole per risolvere i misteri dell'atmosfera solare, ovvero la corona", ha detto Nour Raouafi, scienziato del progetto Parker Solar Probe presso il Laboratorio di fisica applicata dell'Università Johns Hopkins a Laurel, nel Maryland.

Il primo approccio ravvicinato al Sole avverrà nel novembre 2018, ma sin da ora gli strumenti sono in grado di raccogliere informazioni su ciò che sta accadendo al vento solare vicino alla Terra.

Come unica strumentazione capace di raccogliere immagini, la sonda è dotata del sensore WISPR (Wide-field Imager for Solar Probe). WISPR è progettato per fornire la più dettagliata analisi del vento solare all'interno della corona del Sole. Composto da due telescopi, WISPR si trova dietro lo scudo termico, tra due antenne della strumentazione FIELDS. I telescopi sono stati coperti da un'armatura di protezione durante il lancio.

WISPR è stato attivato all'inizio di settembre 2018 ma è stato già testato per la calibrazione. Il 9 settembre, l'biettivo di WISPR è stata aperto, consentendo allo strumento di scattare le prime immagini durante il suo viaggio verso il sole.

Russ Howard, principale ricercatore del WISPR al Naval Research Laboratory, ha studiato le immagini per verificare che lo strumento stesse puntando nella giusta direzione. il WISPR si orienta usando come riferimento le stelle fisse.

L'immagine a cui fa riferimento è la prima disponibile nella galleria in calce alla news, oppure raggiungibile a questo link.

"C'è un gruppo molto particolare di stelle nella sovrapposizione delle due immagini. La più brillante è la stella Antares-alfa, che si trova nella costellazione dello Scorpione e si trova a circa 90 gradi dal Sole", ha detto Howard.

Il Sole, non visibile nell'immagine, è molto distante e si trova oltre il bordo destro dell'immagine.E' visibile inoltre Giove: è l'oggetto luminoso leggermente alla destra rispetto centro del secondo pannello.

"Il lato sinistro della foto mostra una bella immagine della Via Lattea, puntando il centro della galassia", aggiunge Howard.

Il tempo di esposizione di questo scatto, ovvero l'intervallo di tempo durante il quale l'obiettivo raccoglie la luce, che può essere accorciato o allungato per rendere l'immagine più scura o più luminosa, è settato al minimo e c'è una ragione, spiega Howard: "Volevamo intenzionalmente scattare con bassa esposizione, nel caso in cui fosse apparso qualcosa di molto luminoso quando abbiamo avviato lo strumento per la prima volta, ma è principalmente perché adesso stiamo guardando il Sole da così lontano".

Mentre l'astronave si avvicina al Sole, il suo orientamento cambierà, così come le immagini di WISPR. Per ogni orbita solare, WISPR cattura le immagini delle strutture che zampillano dalla corona. Mentre le misurazioni sono state effettuate altri strumenti ad una distanza di 1 UA, ovvero circa 150 milioni di chilometri, il WISPR si avvicinerà davvero molto, percorrendo circa il 95% della distanza Sole-Terra, aumentando notevolmente la capacità di vedere cosa sta succedendo in quella regione con una dettaglio mai ottenuto prima e che fornirà l'immagine più nitida della corona solare mai registrata.



ISOIS (pronunciato "ei-sis" e che include il simbolo del Sole al posto della lettera O) analizzerà le particelle ad alta energia provenienti dalle attività solari come i brillamenti e le espulsioni di massa coronale. I due strumenti che costituiscono ISOIS coprono diversi range di energia associate a queste particelle:

EPI-Lo si concentra sull'estremità inferiore dello spettro energetico, mentre EPI-Hi misura le particelle più energetiche. Entrambi gli strumenti hanno raccolto i primi dati mentre erano settati "in basso voltaggio", per assicurasi che i loro rilevatori funzionino come previsto. Man mano che Parker Solar Probe si avvicinerà al Sole, saranno completamente alimentati.

Analizziamo la seconda immagine della galleria, disponibile anche qui:

I dati iniziali di EPI-Lo, a sinistra, mostrano i raggi cosmici di fondo, particelle che sono state energizzate e sono entrate nel nostro sistema solare provenendo da altre zone della galassia.

nel secondo grafico invece, i dati di EPI-Hi mostrano i rilevamenti di entrambe le particelle di idrogeno ed elio dai suoi telescopi a energia più bassa. Più vicino al Sole, gli scienziati si aspettano di osservarne molte di più.

"Il team ISOIS è entusiasta funzionamento della strumentazione finora", ha dichiarato David McComas, professore di scienze astrofisiche all'Università di Princeton e principale ricercatore della componente ISOIS. "Ci sono ancora alcuni passi da fare, ma finora tutto sembra fantastico!"

La strumentazione FIELDS a bordo di Parker Solar Probe cattura invece l'intensità e la forma dei campi elettrici e magnetici nell'atmosfera del sole. Queste sono misure chiave per capire perché la corona del Sole è centinaia di volte più calda della superficie sottostante.

I sensori di FIELDS includono quattro antenne da campo elettriche lunghe due metri, montate nella parte anteriore del veicolo spaziale, che si estendono oltre lo scudo termico e che sono interamente esposte all'avverso ambiente solare. Sono inclusi tre magnetometri e una quinta antenna montata su di un braccio estensibile che può estendersi nella direzione posteriore alla navicella.

Analizziamo i dati raccolti, disponibili nella terza immagine della galleria(oppure a questo link):

I dati raccolti poco dopo il lancio della sonda, in agosto, mostrano come il campo magnetico cambia mentre il braccio si allontana dalla sonda solare Parker. I primi dati rappresentano il campo magnetico della navicella stessa, e gli strumenti hanno misurato una brusca caduta del campo quando il braccio si è allontanato dal veicolo spaziale. Dopo il dispiegamento, gli strumenti misurano il campo magnetico del vento solare, mostrando chiaramente la ragione per cui tali sensori devono essere tenuti lontano dalla navicella spaziale, ovvero che la navicella stessa potrebbe oscurarne la rilevazione.

La strumentazione SWEAP comprende tre strumenti: due sensori Solar Probe Analyzers che misurano gli elettroni e gli ioni presenti nel vento solare, e la Solar Probe Cup posizionata posteriormente allo scudo termico che misura direttamente il vento solare mentre fluisce via dal Sole.

A causa della posizione e dell'orientamento di Parker Solar Probe, il team scientifico si aspettava che la sonda Sonda misurasse principalmente il rumore di fondo, senza identificare il vento solare. Ma subito dopo l'accensione dello strumento, è stata registrata una intensa raffica di vento solare, visibile nell'immagine ( la quarta nella galleria a fine news oppure disponibile qui) come una macchia rossa. Mentre si avvicina al Sole, verranno effettuate altre osservazioni, che possibilmente riveleranno nuove informazioni sui processi che riscaldano e accelerano il vento solare.



Infine, sono presenti due Solar Sonda Analyzer (SPAN). Durante il primo avvio, la squadra ha orientato la navicella in modo che SPAN-A, fosse esposto direttamente al vento solare. SPAN-A e SPAN-B misureranno gli elettroni presenti nel vento solare durante tutta la missione e lungo direzioni prestabilite. In realtà gli elettroni del vento solare possono essere misurati lungo una qualsiasi direzione, perché la loro massa esigua e la loro temperatura elevata rendono il loro movimento molto caotico e casuale, mentre gli ioni del vento solare sono molto più pesanti e seguono una traiettoria relativamente lineare.

"Tutte queste strumentazioni sono molto promettenti", ha affermato Justin Kasper, ricercatore principale della suite di strumenti SWEAP presso l'Università del Michigan. "I nostri risultati preliminari subito dopo l'accensione suggeriscono che abbiamo una serie di strumenti altamente sensibili che ci consentiranno di fare stupefacenti scoperte vicino al Sole".