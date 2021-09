Si parla già di Apple Watch Series 8: sarà in grado di misurare la febbre?

Quando manca meno di una settimana alla presentazione di Apple Watch Series 7, sul web iniziano a circolare le prime indiscrezioni sull'ottava generazione dello smartwatch, che il colosso di Cupertino dovrebbe presentare il prossimo anno.

Secondo quanto riferito dall'analista Ming-Chi Kuo, nel 2022 con Apple Watch Series 8 la società americana intende includere un sensore per misurare la temperatura corporea e quindi rilevare la febbre. La feature è particolarmente utile in tempo di pandemia, dal momento che un innalzamento della temperatura corporea rappresenta uno dei primi sintomi del Covid-19.

Apple in questo modo andrebbe ad espandere ulteriormente la lista delle funzioni per la salute presenti nel suo smartwatch, dopo aver introdotto il sensore per l'elettrocardiogramma, la misurazione della saturazione nel sangue e il reminder a lavare le mani quando si arriva a casa.

Qualche giorno fa sul web era emerse l'indiscrezione secondo cui Apple Watch Series 8 potrebbe anche misurare il diabete e non è una novità il fatto che Apple ci stia lavorando su da tempo. Tuttavia, le metodologie attualmente disponibili sul mercato sono troppo invasive ed appare improbabile ipotizzare un debutto già il prossimo anno.

Questa mattina, intanto, un altro rapporto pubblicato da Kuo ha confermato che i problemi di produzione di Apple Watch 7 sono stati risolti.