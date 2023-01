Già si parla di Apple Watch Ultra 2: in arrivo nel 2024 con schermo micro-LED

Il lancio di Apple Watch Ultra risale ormai allo scorso settembre. A soli tre mesi di distanza dalla presentazione del device, però, già si parla delle caratteristiche dell'Apple Watch Ultra di seconda generazione, in arrivo nel corso del 2024 con alcune novità veramente interessanti.

L'analista Jeff Pu, di haitong International Securities, che nelle scorse ore ha già previsto l'arrivo delle AirPods Lite, ha spiegato che Apple pubblicherà un Apple Watch Ultra 2 nel 2024, la cui principale novità rispetto allo smartwatch di attuale generazione sarà uno schermo da 2,1", contro gli 1,92" del primo modello di Watch Ultra.

Non solo: lo schermo di Apple Watch Ultra 2 sarà un display micro-LED, segnando un marcato salto in avanti rispetto all'OLED del device lanciato lo scorso settembre. Sfortunatamente, Jeff Pu non ha svelato ulteriori novità sullo smartwatch Apple di fascia alta, il che lascia pensare che le decisioni relative a chipset, batteria e sensori di quest'ultimo debbano ancora essere finalizzate dalla compagnia di Cupertino.

Piuttosto, l'indiscrezione sembra confermare che nel 2023 arriverà solo Apple Watch Series 9, mentre gli orologi "Ultra" della Mela Morsicata verranno lanciati ogni due anni, forse per evitare che essi perdano di valore subito dopo essere stati acquistati dagli utenti (soprattutto considerando i loro prezzi decisamente elevati). In ogni caso, come ormai da tradizione per Apple, i nuovi smartwatch della compagnia saranno lanciati nel corso del keynote di settembre, insieme ad iPhone 15.