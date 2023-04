Già si parla di calo di prezzo per la RTX 4070: vendite sotto le aspettative?

Il prezzo della NVIDIA RTX 4070 ha fatto molto discutere i fan: la scheda costa 669 Euro in Europa e 599 Dollari negli USA, con un MSRP che, secondo alcuni, potrebbe persino essere troppo alto per una GPU mediogamma. Benché NVIDIA non abbia dato segno di voler rivedere il prezzo della componente, potrebbero essere gli AIB a dare il via agli sconti.

A riportarlo è Igor's Lab: il portale tedesco afferma di aver fatto una "chiacchierata post-lancio" con alcune fonti dell'industria legate alla nuova scheda NVIDIA. In particolare, Igor's Lab afferma che le vendite della RTX 4070 non sono state così buone come i partner del Team Verde si aspettavano, e ora in molti desiderano vendere la scheda in tempi quanto più rapidi possibili.

Per questo, ci sarebbero state delle discussioni tra NVIDIA e i suoi partner circa un possibile ribasso della RTX 4070 di 50 Dollari, che potrebbe tradursi in un nuovo prezzo di 549 Dollari per la scheda video, almeno negli Stati Uniti. In Europa, invece, lo "sconto" applicato sulla GPU potrebbe essere pari a 40-50 Euro, con un prezzo che potrebbe finire per attestarsi sui 619-629 Euro.

In parallelo, molte versioni custom della RTX 4070 sono state già scontate, almeno negli Stati Uniti: queste ultime, che costavano 50 Dollari in più delle GPU Founders Edition, sono state rapidamente portate ad un costo di 599 Dollari, in linea con la versione reference del produttore di Santa Clara. Secondo alcuni, questa mossa potrebbe spalancare la porta ad un ulteriore ribasso per tutto i modelli della componente già prezzati a 599 Dollari al lancio.

Secondo Igor, comunque, anche se questa riduzione di MSRP dovesse essere concessa da NVIDIA, gli AIB potrebbero non operare subito il taglio di prezzo, ma lasciare che il mercato faccia il suo corso, con un progressivo ribasso fino al nuovo MSRP, trainato dalla dinamica della domanda e dell'offerta della scheda.

A influire sul prezzo della RTX 4070, spiega il sito web tedesco, potrebbe anche essere il lancio delle Radeon RX 7800 e 7700 di AMD, che sembra essere previsto per la finestra post-Computex di Taiwan. Proprio al Computex, invece, NVIDIA potrebbe lanciare la RTX 4060 Ti, sulla quale però Igor riporta che gli AIB opereranno pochissimi cambiamenti per le proprie versioni custom, così da mantenersi il più vicini possibile alle specifiche (e al prezzo) delle varianti base di NVIDIA.