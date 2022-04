Parla il CEO di Amazon: niente criptovalute, ma c'è spazio per gli NFT?

Appena un anno fa partiva la macchina dei rumor sul possibile ingresso di Amazon nel mondo crypto, con offerte di lavoro per nuove posizioni proprio relative alla tecnologia blockchain. Nelle ultime ore, finalmente, il CEO di Amazon ha fatto il punto della situazione.

Le notizie, però, non sono buone proprio per tutti. Infatti, stando alle parole di Andy Jassy, "non siamo vicini all'aggiunta delle criptovalute come metodo di pagamento nella nostra attività di vendita al dettaglio, ma credo che nel tempo le criptovalute diventeranno più grandi", quindi servirà decisamente del tempo prima di saperne di più in tal senso.

Non una chiusura netta, in ogni caso, soprattutto in un periodo in cui sempre più realtà iniziano ad affidarsi alle criptovalute per completare le proprie vendite, anche ma non soltanto per via dei minori costi di gestione per le transazioni effettuate su blockchain.

Buone nuove, invece, per quel che riguarda il settore più in voga di questo particolare mercato: gli NFT. Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, Jassy non ha del tutto chiuso le porte all'eventualità che l'eshop più famoso del mondo possa vendere token non fungibili, affermando che "penso che sia possibile nel corso dello sviluppo della piattaforma".

Una dichiarazione decisamente non scontata, ma presumibile visto il grande passo compiuto da eBay con la vendita degli NFT.