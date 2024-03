Già si parla di Galaxy S25: grandi novità in arrivo, Samsung cambierà design?

Il lancio dei Samsung Galaxy S24 risale ormai ad un paio di mesi fa: dopo il grande successo dei suoi flagship di ultima generazione, ora sembra che Samsung stia già pensando ai Galaxy S25, i suoi top di gamma next-gen. Ecco cosa cambierà rispetto ai Galaxy S24!

Stando a quanto riportato dal tipster coreano Yeux1122 sulla piattaforma Naver, i Galaxy S25 saranno una ventata d'aria fresca per gli smartphone di fascia alta del colosso di Suwon. Dopo tre anni in cui il design dei top di gamma coreani è rimasto essenzialmente invariato, infatti, sembra che Samsung si sia decisa ad apportare dei cambiamenti ai suoi dispositivi, a partire dal loro design e dal form factor.

Sfortunatamente, Yeux1122 non ha spiegato più approfonditamente quali cambiamenti di design Samsung intenda apportare nei prossimi mesi, ma ha confermato che le dimensioni del display del Galaxy S25 base cresceranno a confronto con quelle del medesimo modello di Galaxy S24, passando da 6,2" a 6,36". Il cambiamento potrebbe essere in linea sia con le ultime dichiarazioni dei dirigenti Samsung, che hanno definito "deludenti" i Galaxy S24 per via della loro mancanza di novità, sia con le prime indiscrezioni sugli iPhone 16, secondo cui la diagonale dello schermo aumenterà da 6,1" a 6,3" sul modello Pro.

Al contempo, il Galaxy S25 Plus avrà ancora un display da 6,7", mentre il Galaxy S25 Ultra non supererà i 6,8", restando essenzialmente in linea con il modello top di gamma di quest'anno. Un display maggiore dovrebbe comunque ampliare lo spazio sotto la scocca del Galaxy S25 base, permettendo per esempio a Samsung di implementare un chip più performante, un sistema di raffreddamento migliorato o una batteria più capiente. In termini hardware, comunque, sembra che tutti i Galaxy S25 avranno un "Dream Chip", ovvero un SoC Exynos 2500, completamente rivisto dal colosso coreano rispetto al predecessore.

