Si parla già di Google Pixel 5 XL: ecco il primo presunto prototipo

Nonostante il recente arrivo di Pixel 4 XL (qui trovate la nostra recensione dello smartphone di Google), si inizia già a parlare del successore di questo dispositivo. Infatti, nelle ultime ore è trapelato online un render di un presunto prototipo di Google Pixel 5 XL.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech e come potete vedere nel video pubblicato sul canale YouTube FRONT PAGE TECH (che potete riprodurre tramite il player presente qui sopra), l'immagine emersa online sarebbe relativa a uno dei tre possibili design che Google starebbe prendendo in considerazione per il suo prossimo smartphone top di gamma, che dovrebbe arrivare sul mercato nel corso del 2020 (probabilmente in autunno).

Chiaramente, i dettagli in merito sono ancora molto scarni, ma dal render sembrano essere presenti tre fotocamere e un flash LED. Si tratterebbe di una scelta inusuale da parte dell'azienda californiana, visto che Google ha sempre sostenuto che si possono fare delle ottime foto anche utilizzando pochi sensori e puntando molto sul software (sfruttando anche l'intelligenza artificiale). La nostra ipotesi è che l'azienda californiana stia valutando se vale la pena inserire un sensore grandangolare.

In ogni caso, le informazioni riportate sono solamente frutto di indiscrezioni e vi invitiamo quindi a prenderle con la dovuta cautela, in attesa di informazioni ufficiali da parte di Google.