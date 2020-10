Si parla già di iPhone 13: Apple pensa ad un modello da 1 terabyte?

In attesa che si completi il lancio di iPhone 12, con iPhone 12 Mini e Pro Max che arriveranno nei negozi il prossimo mese, emergono già le prime indiscrezioni su iPhone 13 che come di consueto Apple dovrebbe lanciare nel 2021. A quanto pare il colosso di Cupertino starebbe già pensando al da farsi.

Il popolare leaker Jon Prosser, che si è rivelato essere il più affidabile su tutto quanto concerne il mondo Apple, ha lasciato intendere che i modelli di iPhone 13 in arrivo l’anno prossimo potrebbero essere caratterizzati anche da una versione con memoria interna da 1 terabyte.

La scelta ovviamente non sarebbe rivolta agli utenti consumer classici, per cui anche 512 gigabyte sono più che sufficienti. Con il potenziamento del comparto fotografico, che soprattutto con iPhone 12 Pro Max è diventato maggiormente evidente, sono sempre più i content creator e youtuber che si affidano all’iPhone per girare video o per utilizzi professional. Da qui l’idea di Apple di mettere tra le loro mani uno smartphone con più memoria, per consentirgli di memorizzare quanti più dati possibili. Questa scelta però potrebbe anche lasciare presagire altri potenziamenti al comparto fotografico, e non è detto che Apple non decida di implementare la possibilità di registrare video in 8K.

Secondo gli ultimi rumor, iPhone 13 dovrebbe mantenere il notch, ma a quanto pare sarà più corto rispetto a quello presente su iPhone 12. Della partita dovrebbe essere anche il display ProMotion a 120Hz.