Si parla già di iPhone 16: il Face ID sarà integrato nel display, ma non la fotocamera

Mentre continuano ad emergere rumor su iPhone 15, dalla Corea giungono le prime voci di corridoio su iPhone 16 Pro che dovrebbe vedere la luce nel 2024.

A quanto pare, Apple sarebbe vicina ad integrare la tecnologia del Face ID, che garantisce lo sblocco dei dispositivi tramite riconoscimento facciale, direttamente nel display. In questo modo il colosso di Cupertino sarebbe in grado di ridurre ulteriormente l’area occupata dalla Dynamic Island, per offrire uno schermo leggermente più grande.

The Elec conferma le previsioni pubblicate in precedente dall’analista Ross Young: Apple è ormai pronta ad integrare il Face ID direttamente nello schermo con iPhone 16 pro del 2024, mentre per la fotocamera frontale bisognerà attendere il 2026 quando evidentemente ci troveremo di fronte un iPhone 18 (se si chiamerà davvero così) senza fori, Dynamic Island o notch.

Risolti quindi i problemi riscontrati in precedenza dagli ingegneri Apple, che hanno preferito mantenere il Face ID prima nel notch e poi nell’Isola Dinamica di iPhone 14 Pro in quanto non sono riusciti a trovare una tecnologia che garantisse abbastanza penetrazione da parte della luce esterna per consentire al sistema TrueDepth di effettuare il riconoscimento.

Ovviamente vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo, dal momento che manca ancora tanto. Nel frattempo però tutti gli iPhone 15 dovrebbero avere la Dynamic Island.