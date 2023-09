Si parla già di iPhone 16 Pro: arriva una feature esclusiva del 15 Pro Max?

Sono passati pochi giorni dalla presentazione di iPhone 15 Pro Max ed, incredibilmente, sul web si parla già della prossima gamma di smartphone targati Apple che dovrebbero vedere la luce tra un anno esatto. I lavori su iPhone 16 sarebbero già iniziati - e questa non è una sorpresa - ma quali novità arriveranno?

Secondo un nuovo rapporto, Apple porterà sull’iPhone 16 Pro l’obiettivo per lo zoom ottico 5x che - come abbiamo avuto modo di vedere - su iPhone 15 Pro Max è in grado di garantire una lunghezza focale equivalente ad un obiettivo da 120mm. Ciò cosa vuol dire? Che almeno a livello fotografico, iPhone 16 Pro ed iPhone 15 Pro Max saranno simili, ma non è da escludere che Apple decida di implementare, su iPhone 16 Pro Max, qualche altro tipo di novità al comparto fotografico per differenziarlo ulteriormente dal più piccolo dei Pro.

Lo scorso anno iPhone 14 Pro e Pro Max si equivalevano da questo punto di vista, e si differenziavano esclusivamente per le dimensioni della batteria e del display. Quest’anno, Apple ha preferito differenziarli ed a giudicare dal riscontro ottenuto da iPhone 15 Pro Max la scelta si è dimostrata vincente.

Secondo altri rumor, la serie iPhone 16 offrirà display con frequenza di aggiornamento più elevata, mentre non sembra essere all’orizzonte la rimozione della Dynamic Island.