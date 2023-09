Si parla già di iPhone 16: i nuovi schermi OLED faranno crescere (ancora) i prezzi?

Mentre si fanno sempre più incessanti i rumor su iPhone 15, sul web alcuni rapporti puntano già a quelle che dovrebbero essere le mosse che metterà in campo Apple nel 2024 con la gamma iPhone 16.

In particolare, una nuova voce pubblicata da The Elec, che cita fonti a conoscenza dei piani di Apple, sostiene che l’iPhone 16 utilizzerà un display AMOLED MLA. MLA sta per Multi-Lens Array, una tecnologia che dovrebbe conferire al pannello una maggiore luminosità grazie ad un aumento consistente dell’emissione luminosa. I vantaggi per gli utenti dovrebbero essere sostanziosi sia in termini di luminosità che di visualizzazione dei colori e contrasto.

Per rendere bene l’idea, i colleghi di OLED-info evidenziano che quando la tecnologia MLA è stata applicata ai pannelli LG, i televisori dell’azienda hanno registrato un aumento della luminosità del 60%, con angoli di visione aumentati addirittura del 30%. Insomma, si tratterà davvero di un punto di svolta importante.

Gli schermi MLA però dovrebbero anche comportare un aumento del costo per i pannelli dei futuri iPhone, che invitabilmente si ripercuoterà anche sugli utenti finali, con rincari che potrebbero seguire quelli previsti anche con iPhone 15.

Chiaramente, vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo dal momento che siamo ancora distanti più di 12 mesi dal lancio degli iPhone 16.