Si parla già di OPPO Reno7: trapelano specifiche tecniche del trio di smartphone

Il lancio della serie OPPO Reno6 non è avvenuto troppo tempo fa, eppure gli informatori appassionati del mondo smartphone avrebbero ottenuto accesso già ora alle specifiche tecniche della gamma OPPO Reno7 che farà da successore. In tutto si contano ben quattro modelli ma, per adesso, ci si focalizza sul trio con modello base, Pro e Pro+.

A parlarne nel dettaglio è stato il solito tipster Digital Chat Station mediante il social network Weibo, ma il suo post ora non è più disponibile. Fortunatamente, i colleghi di Sparrows News non hanno perso l’occasione per riproporre il contenuto esatto sul loro sito.

Dunque, il modello più performante OPPO Reno7 Pro+ dovrebbe dotarsi di un chipset MediaTek Dimensity 1200-Max personalizzato, display AMOLED Full HD+ da 6,5 pollici con refresh rate di 90Hz e tagli di memoria pari ad almeno 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione. Per quanto riguarda la fotocamera si parla di un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP e senza OIS, accompagnato da un ultra grandangolare da 8 MP e una fotocamera selfie da 32 MP. Infine, la batteria dovrebbe essere da 4.500 mAh con ricarica rapida da 65W.

Segue quindi OPPO Reno7 Pro, del quale si conoscono meno dettagli: esso dovrebbe dotarsi di chipset Qualcomm Snapdragon 778G, fotocamera principale da 64 MP e batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 60W. Il peso dello smartphone, tra l’altro, dovrebbe essere superiore rispetto al modello Pro+: si parla di 185 grammi contro 180 grammi.

Più leggero sarà invece OPPO Reno7, dal peso presumibilmente pari a 171 grammi. Anch’esso avrà un display con refresh rate di 90Hz ma dalla diagonale ignota. Sotto la scocca ci saranno poi il SoC MediaTek Dimensity 900 e una batteria da 4.500 mAh con ricarica a 33W. Infine, la fotocamera principale dovrebbe essere la medesima della variante Pro, ovvero un sensore da 64 MP.

Allo stato attuale non ci sono informazioni relativamente al lancio della serie e OPPO non ha ancora rilasciato teaser ufficiali, trattandosi di una gamma che ha appena visto l’approdo in Europa dell’ultima sua iterazione. In altre parole, meglio considerare queste indiscrezioni cum grano salis e portare pazienza.

Intanto si attende anche il possibile esordio in Europa di OPPO Reno6 Lite.