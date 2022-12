Già si parla di Samsung Galaxy Z Flip 5: risolverà i maggiori problemi di Z Flip 4

Nonostante il ciclo vitale di Samsung Galaxy Z Flip 4 5G non si sia ancora concluso, con l'avvicinarsi del lancio di una versione extra-lusso del pieghevole coreano, arrivano oggi le prime indiscrezioni su Samsung Galaxy Z Flip 5. Il nuovo clamshell di Suwon, in particolare, potrebbe implementare un paio di novità molto richieste.

Secondo il CEO di Display Supply Chain Consultants Ross Young, infatti, il Galaxy Z Flip 5 avrà uno schermo più grande sul pannello esterno. Quest'anno, molti fan di Samsung sono rimasti delusi dal piccolo display esterno AMOLED da 1,9" implementato dal colosso coreano sul suo smartphone clamshell, perciò è possibile che nel 2023 l'azienda decida di correre ai ripari e risolvere le criticità evidenziate dagli utenti.

Sfortunatamente, Young non ha chiarito quale sarà la dimensione del display esterno di Galaxy Z Flip 5, anche se è possibile che il device arrivi ad uno schermo di diagonale compresa tra 2" e i 3". Uno schermo più grande dovrebbe permettere l'inserimento di una novità software non da poco, ovvero la possibilità di utilizzare alcune applicazioni "complete" come Whatsapp, Facebook, Instagram e TikTok senza nemmeno aprire lo schermo principale del dispositivo.

Di fatto, implementando il nuovo schermo, il Galaxy Z Flip 5 potrebbe diventare funzionalmente più simile alla linea Galaxy Z Fold, permettendo a chi lo possiede di utilizzare lo smartphone senza doverlo aprire per accedere al display interno. Ovviamente, anche ammesso che il display esterno sia da 3", l'ergonomia e la funzionalità di queste ultime sono ancora tutte da verificare.

I colleghi di GizChina, inoltre, riportano anche che il pieghevole di casa Samsung potrebbe arrivare con una piegatura interna molto meno prominente, risolvendo un'altra delle criticità di Samsung Galaxy Z Flip 4. Il merito di questo cambiamento dovrebbe dipendere da una cerniera di nuova generazione, simile a quelle già implementate da Huawei e Xiaomi sui propri smartphone foldable di nuova generazione.