Già si parla di Xiaomi 13: trapelano in rete le prime informazioni tecniche

Mentre prosegue l’attesa dello Xiaomi 12 Ultra con il suo gargantuesco comparto fotocamera, in rete i tipster del settore si allargano già parlando della futura gamma Xiaomi 13 e delle sue specifiche tecniche. Al momento le informazioni sono poche, ma gli informatori sono ormai alla caccia di ogni dettaglio possibile.

A pubblicare i primi dati è stato il rinomato Digital Chat Station su Weibo, il social network cinese di riferimento per gli appassionati di tecnologia. Con uno dei soliti post enigmatici, complice la necessità di affidarsi alla traduzione dell’intelligenza artificiale Google non sempre così precisa, DCS ha rivelato che la prossima generazione di Xiaomi 13 sarà composta da tre modelli tutti ora in fase di test pre-lancio. Due di essi, dunque, dovrebbero sfoggiare schermi 2K ad alta risoluzione.

Sotto la scocca, invece, si parla della dotazione dell’ancora ignoto chipset Snapdragon 8 Gen2 di fascia alta prodotto con processo a 4 nm di TSMC e con architettura a tre cluster 1+3+4. Questo componente dovrebbe arrivare sul mercato solamente verso la fine del 2022; pertanto, si presume che la gamma Xiaomi 13 sia destinata ad approdare su scala globale verso dicembre di quest’anno. Come da nostra prassi consigliamo di prendere questi rumor con le pinze, trattandosi dei primi diffusi in rete.

Nel frattempo, ricordiamo che a giugno dovrebbero arrivare ben 3 smartphone Xiaomi inediti, tra cui lo stesso Xiaomi 12 Ultra.