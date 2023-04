Già si parla di Xiaomi 14 Pro: i lavori procedono a gonfie vele, il design è pronto

Neanche il tempo di metabolizzare il lancio globale di Xiaomi 13 Ultra, che già arriva una conferma ufficiale sullo stato dei lavori su Xiaomi 14 Pro. Benché lo smartphone non uscirà prima dell'autunno, infatti, un dirigente Xiaomi ha spiegato che il design di Xiaomi 14 Pro è già stato ultimato e che i primi test sullo smartphone sono già in corso.

I fatti sono stati riportati dal portale cinese ITHome, che spiega che la sua fonte è Wei Xu, Design Director di Xiaomi per il Dipartimento di Design Industriale. Xu avrebbe parlato dei progressi fatti nel design della prossima generazione di smartphone Xiaomi con un fan cinese su Weibo, dopo che quest'ultimo gli ha chiesto se il design del loro prossimo top di gamma sarà più simile a quello di Xiaomi 13 Pro o a quello di Xiaomi Mi 11 Ultra.

Wei Xu ha dunque spiegato che Xiaomi ha finalizzato il design di Xiaomi 14 Pro, che sarà "persino più bello di Xiaomi Mi 11 Utra", il quale ancora oggi è ritenuto da molti fan uno dei device più esteticamente appaganti mai prodotti dal colosso di Pechino. In effetti, il Mi 11 Ultra aveva un design davvero incredibile, con uno schermo secondario sul pannello posteriore per le notifiche e alcuni widget, come quelli per meteo e riproduzione musicale.

Sfortunatamente, Xu non ha fornito altri dettagli su Xiaomi 14 Pro: difficile dire se il design dello smartphone sarà simile a quello del Mi 11 Ultra o se somiglierà più a Xiaomi 13 Pro e 12 Pro. Tuttavia, sembra che negli ultimi anni Xiaomi cinese abbia iniziato a regolarizzare il design delle sue proposte smartphone, perciò possiamo aspettarci che anche Xiaomi 14 Pro sarà uno smartphone all'insegna della continuità, e non una proposta di rottura con il passato.

Ad ogni modo, la lineup Xiaomi 14 arriverà a fine 2023, con ogni probabilità tra inizio novembre e inizio dicembre. Prima di allora, Xiaomi lancerà diversi altri smartphone, tra cui Xiaomi Civi 3, Xiaomi MIX Fold 3 e, forse, la serie mid-gen "T" o "S" di Xiaomi 13, che potrebbe arrivare in estate.