Il Parlamento Europeo approva i bonifici istantanei: 10 secondi per trasferire denaro

Nella giornata di ieri il Parlamento Europeo ha annunciato di aver approvato in via definitiva, con 599 voti a favore, 7 contrari e 35 astenuti, le nuove regole per garantire che i pagamenti arrivino immediatamente nei conti dei clienti ed imprese che operano nell’Unione Europeo.

Il testo era già stato concordato con i Governo dell’Unione Europea e rappresenta un aggiornamento delle norme dell’area unica dei pagamenti in Euro. Nella fattispecie, è previsto che il bonifico istantaneo venga processato, indipendentemente da ora e giorno, entro dieci secondi: in questo lasso di tempo gli istituti finanziari dovranno garantire che il denaro arrivi sul conto corrente del destinatario, ed il pagatore dovrà ricevere la conferma di esecuzione del pagamento a favore del beneficiario designato sempre entro dieci secondi.

Per quanto concerne gli oneri, il Parlamento Europeo spiega che quelli applicati da “un PSP alle operazioni di bonifico istantaneo in euro non possono essere superiori a quelli applicati alle operazioni di trasferimento di credito "non istantanee" in euro”. Sostanzialmente, quindi, le banche non potranno far pagare di più per i bonifici istantanei e dovranno applicare gli stessi costi previsti per i bonifici tradizionali.

Le norme entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE, e gli Stati avranno 12 mesi di tempo per applicare il regolamento.

Qualche giorno fa, l’UE ha anche rafforzato la garanzia sugli smartphone ed altri dispositivi d’elettronica.