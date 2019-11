Il Parlamento Europeo ha dichiarato l'emergenza climatica, soddisfatta Greta

In uno dei primi atti della nuova Commissione Europea di Ursula Von Der Leyen, il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione non legislativa attraverso cui ha formalmente dichiarato l'emergenza climatica ed ambientale in Europa e nel Mondo. La risoluzione è stata votata con 429 voti a favore, 225 contrari e 19 astenuti.

Si tratta di un passo in avanti significativo, che si aggiunge alla promossa della Von Der Leyen che ha annunciato che entro i primi cento giorni porterà sul tavolo di Bruxelles una nuova agenda verde.

Il Parlamento chiederà alla Commissione di garantire che tutte le proposte legge di fiscali siano in linea con l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale al di sotto di 1,5 gradi Celsius. Il testo "dichiara un'emergenza climatica e ambientale; invita la Commissione, gli Stati membri e tutti gli attori globali, e dichiara il proprio impegno, a intraprendere con urgenza le azioni concrete necessarie per combattere e contenere tale minaccia prima che sia troppo tardi".

La Plenaria di Starsburgo ha anche approvato un'altra risoluzione che prevede il taglio alle emissioni del CO2 del 55%, in aumento rispetto al 40% fissato in precedenza. Il testo, che sarà presentato alla Conferenza COP25 delle Nazioni Unite in programma a Madrid dal 2 al 13 Dicembre, è passato con 430 voti favorevoli, 190 contrari e 34 astenuti.

Greta Thunberg, tramite un post pubblicato sul proprio account Instagram, si è detta felice per quanto fatto dal Parlamento Europeo ma ha osservato che "non possiamo risolvere una crisi senza trattarla come tale. Speriamo che ora facciano un'azione sufficiente".