Il Parlamento Europeo dà il via libera al Chips Act: 3,3 miliardi di Euro per la ricerca

Con 587 voti favorevoli, 10 voti contrari e 38 astenuti, il Parlamento Europeo ha dato il via libera al Chips Act, un pacchetto di misure per favorire gli investimenti di chip in Europa ed accelerare le procedure di autorizzazione.

Con questa approvazione, viene riconosciuto lo status di “massima importanza nazionale” per gli investimenti di chip. Come evidenziato direttamente da Parlamento Europeo, si tratta di un passo fondamentale per il raggiungimento del target che mira a rendere l’Unione Europea leader nel settore dei semiconduttori entro il 2030: l’obiettivo è raddoppiare la quota di mercato globale dell’UE dal 10 ad almeno il 20%.

Come si legge nel comunicato, la nuova legge prevede che anche le piccole e medie imprese beneficeranno di un maggiore sostegno nella progettazione di chip per promuovere l’innovazione.

La legislazione sosterrà anche progetti mirati a migliorare la sicurezza di approvvigionamento dell’UE per attirare investimenti ed incrementare la produzione. “Durante i negoziati con i rappresentanti del Consiglio, i deputati hanno ottenuto 3,3 miliardi di euro per finanziare la ricerca e l’innovazione in materia di chip. Inoltre, verrà creata una rete di centri di competenza per affrontare la carenza di competenze nell’UE e attrarre nuovi talenti” si legge nel comunicato.

“Con l’European Chips Act, intendiamo rafforzare la posizione dell’UE nel panorama mondiale dei semiconduttori e affrontare le vulnerabilità delle catene di approvvigionamento esposte alla pandemia. Vogliamo avere più influenza ed essere leader, perciò abbiamo stanziato 3,3 miliardi di euro per la ricerca e l’innovazione. Puntiamo a potenziare la capacità tecnologica e stiamo attuando misure per combattere le potenziali carenze. L’Europa è pronta ad affrontare le sfide future dell’industria dei semiconduttori, dando priorità all’autonomia strategica, alla sicurezza e a un ambiente commerciale favorevole” ha affermato il relatore Dan Nica.