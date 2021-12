Parlare con un accento straniero ci fa pensare in maniera più razionale

L’effetto di una lingua straniera sulla nostra mente è estremamente interessante: uno studio ha già rivelato come imprecare in una lingua diversa dalla nostra sia meno soddisfacente. Tuttavia, altre analisi evidenziano come parlarla o usare un accento straniero rendano il nostro pensiero più razionale.

Lo studio in questione è stato condotto dalle ricercatrici Susanne Brouwer dell'Università Radboud e Alice Foucart dell'Università Nebrija di Madrid, le quali hanno intervistato un gruppo di persone olandesi e spagnole nel tentativo di comprendere il cosiddetto “Foreign Language Effect”. Secondo tale teoria, già oggetto di discussione in studi precedenti, le persone prenderebbero decisioni più razionali nella loro seconda lingua piuttosto che nella loro lingua madre.

Le ricercatrici si sono chieste, allora, quanto un accento straniero possa avere la medesima influenza. Ebbene, il test condotto con 435 partecipanti ha visto porre loro due dilemmi morali identici prima da un interlocutore madrelingua, poi da uno con accento straniero. Nello specifico, gli spagnoli hanno discusso con un oratore dall’accento inglese o camerunense; gli olandesi, invece, hanno parlato con un oratore dall’accento inglese, turco o francese.

Durante l’esperimento, le ricercatrici Brouwer e Foucart hanno dunque scoperto che esiste davvero un Foreign Accent Effect, o effetto da accento straniero: “Ci sono ovviamente differenze tra ogni accento, ma se guardi la combinazione di accenti, puoi vedere che le persone reagiscono in modo più razionale a un dilemma che viene pronunciato nella loro lingua madre con un accento straniero rispetto allo stesso dilemma quando viene pronunciato senza accento”. Saranno ovviamente necessari più studi per rafforzare i risultati di tale ricerca e ottenere maggiori informazioni, ma sembra ormai ben chiaro come una lingua e/o un accento straniero abbiano una certa influenza sul nostro processo decisionale morale.

