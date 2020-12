Parlare della condizione degli Uiguri in Cina è una nostra responsabilità storica

Spesso si immagina che il capitolo sulla storia dello schiavismo si sia concluso a cavallo tra XVIII e XIX secolo, ma non è così. Ancora oggi questo fenomeno infligge alcune parti del mondo, soprattutto la Cina. Diventa, quindi, necessario parlarne e capire il ruolo che tutti, dal più grande al più piccolo, hanno in questo lungo processo storico.

Parlare di certi fenomeni non è facile, perché spesso la loro complessità risulta difficile da comprendere o risolvere. L'esempio più eclatante sorge nel momento in cui si apre una discussione sulla condizione degli Uiguri in Cina.

Questo gruppo etnico turcofono di religione islamica rappresenta una piccola minoranza nella parte nord-ovest della Cina, in particolare nella regione dello Xinjiang. Xi Jiping ha riconosciuto, nella teoria, questa minoranza etnica, ma la comunità internazionale è molto scettica riguardo il trattamento che la nazione le riserva.

Il programma del partito cinese, negli ultimi anni, è diventato sempre più chiaro: umiliare e sradicare con la forza e il lavoro forzato ogni tipo di minoranza, etnica o politica che sia.

Per fare questo, nei confronti degli Uiguri, la Cina ha deciso di costruire dei veri e propri campi di concentramento dove i prigionieri, sorvegliati 24 ore su 24 da forze armate, sono costretti a lavorare in delle fabbriche tessili.

La nazione cinese, storicamente, è nota per la sua esportazione di tessuti. Nel passato, sia nel Medioevo che nell'età moderna, l'Occidente europeo era solito comprare sete o prodotti tessili più pregiati. Oggi, invece, la Cina è uno dei più grandi esportatori di cotone e prodotti finiti con questo materiale.

L'importanza commerciale del paese, però, ricade unicamente sulle spalle delle minoranze nello Xinjiang. Il cotone non viene raccolto da "persone libere", bensì da contadini in povertà assoluta e dai deportati. Questo perché nei campi le condizioni igienico-sanitarie sono pessime, l'esposizione ai pesticidi chimici è altissima e nociva per la salute e perché il lavoro imposto va oltre ogni capacità umana di resistenza.

Molti pensano che la meccanizzazione dell'agricoltura possa, paradossalmente, aiutare queste persone, ma non è così. Secondo uno studio condotto dal "Centro di studio strategico ed internazionale", il partito comunista cinese obbliga i suoi "lavoratori" a raccogliere gran parte del cotone a mano per risparmiare.

Inoltre, sembra che certe compagnie, come Apple, Nike o Coca-Cola, pubblicamente a favore delle battaglie contro le discriminazioni razziali e le conseguenze dello schiavismo passato, abbiano beneficiato dallo sfruttamento nello Xinjiang.

Le accuse rivolte loro dai report del Washington Post e del The New York Times sono state, ovviamente, respinte. Tuttavia, una presa di posizione decisiva non vi è stata ed è probabile che non può esserci in questo momento, perché distruggerebbe i rapporti con uno dei mercati più grandi nel pianeta.

Persino quelle nazioni che si presentano come "protettrici" della religione islamica contro chi la perseguita non si sono mai allontanati economicamente dalla Cina, nonostante l'evidente persecuzione guidata contro un'etnia che pratica quel credo.

Molti si chiedono: "In questo caso, bisogna parlare di schiavismo e condannarlo per quello che è o stiamo semplicemente discutendo di un ennesimo paese dove viene portato avanti il lavoro forzato?"

La risposta spetta a chi è di competenza, ma i documentati genocidi a danni dalle popolazione uigura e le deportazioni in campi di indottrinamento-lavoro, istintivamente, ci riportano alla mente la condizione degli schiavi africani strappati dalla loro terra e deportati in tutta Europa e in America o allo sradicamento antisemita condotto dal regime nazista.