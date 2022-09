Parlare con il tuo gatto o con il tuo cane? Presto sarà possibile grazie all'IA

Ogni essere vivente su questa Terra ha un comportamento e un linguaggio specifico. Perfino i funghi comunicano tra di loro secondo uno studio molto dibattuto, e lo fanno anche i nostri animali domestici. Tra non molto sarà forse possibile parlare con gli animali - almeno cani e gatti - grazie all'intelligenza artificiale.

Gli scienziati, ad esempio, hanno già quantificato quanto lavoro serve per parlare con le balene (spoiler: tantissimo), ma grazie al progresso tecnologico ben presto gli analisti di dati saranno in grado di sfruttare intere librerie di suoni e video catturati in ogni angolo del mondo e creare algoritmi per trovare modelli e somiglianze in queste attività.

In realtà tutto questo è già possibile.

Grazie all'apprendimento automatico e i processi di intelligenza artificiale è facile "capire" il significato di un certo comportamento animale e, incredibilmente, sono già stati compiuti progressi significativi utilizzando questi tipi di approcci alla comunicazione con gli animali. Applicazioni per smartphone come "Merlin", sviluppata dal Cornell Lab of Ornithology, sono capaci di identificare le specie di uccelli semplicemente in base ai loro richiami.

C'è perfino un progetto, chiamato Earth Species Project (ESP), che sta cercando di decodificare la comunicazione animale utilizzando l'intelligenza artificiale. Insomma, man mano che la tecnologia avanzerà, non si esclude la possibilità di comunicare, magari attraverso un traduttore, con il proprio animale domestico.