Interagire con una persona che dorme mentre sogna è possibile, ma difficile

I sogni sono una delle cose più interessanti attualmente note all’essere umano: da millenni si cerca di dargli un significato, passando per teorie come la continuazione della realtà, ma continuano a esserci tanti punti di domanda. Un altro studio recente ne ha sollevati altri, dato che sembrerebbe possibile interagire con chi dorme mentre sognano.

Ken Paller, ricercatore della Northwestern University, e alcuni suoi colleghi di altre università in Francia, Germania, Olanda e Stati Uniti hanno tentato di comunicare con una persona mentre vive un sogno lucido, ovvero un tipo di sogno in cui chi dorme si rende conto di sognare e di non essere in un luogo reale. Ciò è stato svolto con ben 36 persone tramite quattro esperimenti indipendenti in cui venivano adottati approcci diversi per lo stesso obiettivo, ovvero stabilire una comunicazione tra il sognatore e una persona sveglia così da aprire le porte allo studio sul ruolo della memoria nel sonno.

Come spiegato da Paller e colleghi, “il nostro obiettivo sperimentale è simile a trovare un modo per parlare con un astronauta che si trova su un altro mondo, ma in questo caso il mondo è interamente fabbricato sulla base dei ricordi immagazzinati nel cervello. Abbiamo messo insieme i risultati perché abbiamo ritenuto che la combinazione dei risultati di quattro diversi laboratori che utilizzano approcci diversi attesti in modo più convincente la realtà di questo fenomeno di comunicazione a due vie. In questo modo, vediamo che diversi mezzi possono essere utilizzati per comunicare”.

La connessione per la comunicazione a due vie verrebbe stabilita semplicemente stimolando la persona che dorme con parole, tracce audio, luci e l’uso del tatto, mentre si tiene d’occhio l’attività cerebrale tramite elettroencefalogramma.

Questo “sogno interattivo” sembrerebbe funzionare maggiormente nel caso di persone con narcolessia e sogni lucidi particolarmente frequenti, le quali mentre dormono potrebbero rispondere a stimoli come seguire istruzioni, fare semplici calcoli, rispondere a domande sì o no o dire la differenza tra i diversi stimoli sensoriali, muovendo gli occhi o contraendo i muscoli facciali. Nel caso di persone con meno esperienza con i sogni lucidi, invece, sembrerebbe più difficile stabilire questa connessione.

Paller ha concluso affermando: “Abbiamo scoperto che gli individui nel sonno REM possono interagire con uno sperimentatore e impegnarsi in una comunicazione in tempo reale. Abbiamo anche dimostrato che i sognatori sono in grado di comprendere le domande, impegnarsi in operazioni di memoria di lavoro e produrre risposte. La maggior parte delle persone potrebbe prevedere che questo non sarebbe possibile, che le persone si svegliano quando viene posta una domanda o non rispondono, e certamente non comprendono una domanda senza fraintenderla”. Secondo lui e gli altri ricercatori, però, serviranno altri studi per valutare le capacità cognitive durante i sogni e verificare l’accuratezza dei rapporti post-risveglio.

Altri studi precedenti hanno dimostrato che i sogni diventano più o meno complessi in base alla fase del sonno in cui ci si trova.