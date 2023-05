Parlate da subito ai vostri bambini! Ecco che effetto potrete avere

Parlare con i bambini potrebbe aiutare a modellare la struttura del loro cervello in crescita, secondo una nuova ricerca pubblicata su The Journal of Neuroscience.

Dopo aver visto il rapporto tra bambini e robot, oggi parliamo di uno studio condotto da ricercatori dell'Università dell'East Anglia nel Regno Unito che ha scoperto che i bambini che sentono più discorsi regolarmente hanno neuroni apparentemente più sviluppati.

Nello specifico, le scansioni cerebrali hanno mostrato che le loro regioni di elaborazione del linguaggio ospitavano una maggiore concentrazione di mielina, ovvero la guaina isolante che circonda i neuroni e consente loro di inviare messaggi in modo più rapido ed efficiente.

"Sebbene ci sia ancora molto da imparare su questi processi, il messaggio è chiaro: parla con il tuo bambino", afferma John Spencer, psicologo cognitivo presso l'Università dell'East Anglia. Ma a che benefici concreti potrebbero trarne?

"Non solo stanno ascoltando, ma il tuo input linguistico sta letteralmente plasmando il loro cervello."

I ricercatori hanno avuto più di 140 bambini che indossavano dispositivi di registrazione per ben tre giorni. Successivamente, il team ne ha selezionato poco più della metà sottoponendoli a una risonanza magnetica durante il pisolino. I risultati sono stati decisamente contrastanti.

Tra i bambini di sei mesi, un maggiore input linguistico su base giornaliera è stato associato a una minore mielinizzazione, il risultato esattamente opposto a quello riscontrato nei bambini di due anni più grandi.

Si tratta di un risultato apparentemente inaspettato, ma come spiega Spencer, lo sviluppo del cervello di un bambino attraversa varie fasi. A volte il loro cervello è impegnato a costruire nuove cellule, mentre altre volte è impegnato a raffinare le cellule che ha già costruito.

Nei primi anni di vita, la pura crescita del cervello sembra prendere l'iniziativa. Ma già dall’età di due anni una persona ha acquisito un volume cerebrale pari all'80% di quello di un adulto. Da questo momento, infatti, entrano in gioco le fasi di potatura e cura dei neuroni già formati.

"Questo suggerisce che parlare conta tanto a 6 mesi quanto a 30 mesi, ma influisce sul cervello in modo diverso perché il cervello si trova in uno 'stato' diverso", afferma lo stesso Spencer.

Alla luce di questi risultati e dopo aver individuato la molecola che combatte l’obesità nei bambini, bisogna sottolineare come già molti studi abbiano dimostrato che l'esposizione linguistica è importante per l'elaborazione del linguaggio, la grammatica e il ragionamento verbale di un bambino.

Poche ore dopo la nascita dunque, i cervelli dei nostri figli mostrano segni che stanno già imparando i suoni del linguaggio e il cosiddetto "baby talk" è associato a migliori abilità linguistiche a lungo termine.