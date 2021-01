Parler: gli hacker scaricano 70 terabyte di dati dal social network amato da Donald Trump

Negli ultimi giorni abbiamo spesso parlato di Parler, il social network amato dai sostenitori di Donald Trump che è stato chiuso da Amazon in quanto ritenuto un rischio per la sicurezza pubblica. Un ricercatore di sicurezza ha scovato un'enorme quantità di dati personali degli utenti disponibili sul web liberamente.

Secondo quanto affermato dall'utente Donk_Enby, poco prima della chiusura è stato possibile salvare 70 terabyte di post, messaggi e video con le relative informazioni degli account che li hanno pubblicati. Lo stesso Donk_Enby afferma che lo scraping dei contenuti ha riguardato il 99,9% dei dati pubblicati sulla piattaforma, inclusi gli elementi eliminati.

Lo scarping a quanto pare sarebbe stato possibile dopo che la società Twilio ha tagliato i ponti con Parler, lasciando il social network senza gli strumenti di verifica per gli ID utente.

Secondo Donk_Enby, il data scraping sarebbe stato condotto per ottenere prove in merito ad attività illecite degli iscritti al social network, ma ha riguardato tutti gli utenti e non solo quelli sospettati di utilizzare la piattaforma per incitare alla violenza.

L'amministratore delegato di Parler ha affermato che il social network potrebbe restare offline per una settimana per consentire agli ingegneri di effettuare la transazione verso un nuovo hosting, dopo che gli Amazon Web Services hanno staccato la spina.