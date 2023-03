Parliamo della nuova gamma Redmi Note 12 insieme ad Andrea Porta e Carlo Cannarella

A pochi giorni dal lancio italiano della gamma Redmi Note 12, siamo pronti a parlare delle new entry della linea di smartphone di Xiaomi e degli altri prodotti che il produttore asiatico ha portato nel nostro paese.

L'appuntamento è per oggi, giovedì 30 Marzo 2023, alle ore 15 sul nostro canale Twitch.

Direttamente dagli studi di Milano, in compagnia di Alessio Ferraiuolo e Riccardo Arioli Ruelli ci saranno Andrea Porta e Carlo Cannarella, che anche in passato ci hanno tenuto compagnia in occasioni di altre live a tema Xiaomi. Insieme a loro sviscereremo la nuova gamma Redmi Note 12, composta da Redmi Note 12 Pro+ 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 5G e Redmi Note 12, e degli altri prodotti Xiaomi arrivati di recente nel nostro paese.

In concomitanza con l'arrivo di Redmi Note 12, Xiaomi ha anche portato in Italia Redmi Smart Band 2 e Redmi Watch 3. Quest'ultimo è dotato di un display AMOLED da 1,75 pollici, GPS integrato, impermeabilità a 5ATM e supporto a 121 modalità sportive, ma offre anche una batteria con durata di 12 giorni. Redmi Smart Band 2 è invece la nuova versione della smart band che è disponibile a 34,99 Euro.

Come sempre, potete seguire la live direttamente sul canale Twitch di Everyeye, a cui rinnoviamo l'invito ad iscrivervi attivando la campanella.