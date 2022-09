La prima parola pronunciata da Pablo Picasso è qualcosa di prodigioso!

Pablo Picasso è senza ombra di dubbio uno degli artisti più importanti ed influenti del XX secolo. Egli fu la colonna portante del movimento cubista europeo, icona delle collage art e non solo. Tra i lavori più noti vanno annoverati “Guernica”, "Les Demoiselles d'Avignon", "Il vecchio chitarrista" e “Ragazza davanti allo specchio”.

Secondo Vanity Fair, Picasso ha creato più di 45.000 opere, composte da 1.885 dipinti, 7.089 disegni, 3.222 opere in ceramica, 30.000 stampe, 1.228 sculture e ben 150 quaderni.

Nato a Málaga, in Spagna, il 25 ottobre 1881, gli fu scelto un nome molto facile da ricordare: Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Mártir Patricio Clito Ruiz y Picasso… Sì, era di uso comune dare ai bambini i nomi dei familiari di entrambe le parti.

Già in fanciullezza, Picasso dimostrava uno spiccato senso artistico. “Quando ero bambino, mia madre mi disse: 'Se diventi un soldato, diventerai un generale. Se diventi un monaco finirai per fare il papa. Invece, sono diventato un pittore e finì come Picasso”, così racconta l’autore.

Il carismatico autore della “Guernica” è figlio d’arte, come diremmo noi oggi: suo padre Don José Ruiz Blasco era un pittore e istruttore d'arte. Le fonti biografiche fanno luce su un tenero e prodigioso aspetto della fanciullezza picassiana: la sua prima parola fu “piz”. Egli stava cercando di dire “lapiz”, che in spagnolo significa matita.

Se questa storia è vera, è certamente profetica. Picasso eclissò le capacità artistiche di suo padre quando era ancora adolescente; infatti, riuscì a frequentare contemporaneamente due scuole d’arte, ovvero la Scuola di Belle Arti di Barcellona e l'Accademia Reale di San Fernando a Madrid.

L’egocentrico pittore accusava tali centri d’istruzione di non perseguire il vero senso dell’arte: “continuano all'infinito sulle stesse vecchie cose: Velázquez per la pittura, Michelangelo per la scultura”, riferisce a un amico. Non passò molto tempo prima che iniziasse a frequentare il cafè El Quatre Gats, un ritrovo per liberi pensatori e ribelli creativi che avrebbero ispirato Picasso ad estraniarsi dal conservatorismo artistico.

[Di Papamanila - Fotografia autoprodotta, CC BY-SA 3.0]