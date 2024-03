Parolacce e dito medio sono degli antidolorifici: abbiamo la conferma

Un recente studio pubblicato sulla rivista Psychological Reports, dimostra gli effetti antidolorifici di parolacce e gestacci. Ecco quando la scienza diventa anche divertente!

Dopo aver imparato la storia delle parolacce, la ricerca in questione ha coinvolto 111 studenti del Kalamazoo College nel Michigan, con un'età media di 19 anni. Il dolore è stato causato utilizzando un noto metodo sperimentale chiamato compito pressorio freddo, in cui la mano di una persona è immersa in acqua ghiacciata finché si riesce a sopportare.

Lo studio è stato progettato per misurare l’effetto del linguaggio e dei gesti, sia "neutri" che "tabù", sulla percezione del dolore, ed è stato suddiviso dunque in due condizioni. Ad alcuni partecipanti è stato chiesto di pronunciare la celebre parolaccia con la "f" più e più volte mentre la loro mano era immersa nell'acqua fredda. Similmente, ad altri è stato chiesto invece di muovere il dito medio (stimolo tabù) o l'indice (stimolo neutro) su e giù, sempre durante il momento doloroso.

Dopo la prova, ciascun soggetto ha compilato una scala di valutazione del dolore. I risultati sono decisamente interessanti.

"Abbiamo scoperto che impegnarsi in un atto tabù ha permesso ai partecipanti di sopportare il dolore in un simile compito per un tempo significativamente più lungo rispetto a impegnarsi in un atto neutrale", scrivono gli autori nel loro articolo.

Come se non bastasse, ancora più sorprendente è scoprire che non vi fosse alcuna differenza significativa tra il gesto e le parolacce. Una teoria proposta dagli autori, è che il processo del gesto del dito medio attiva gli stessi percorsi neurali del pronunciare la parolaccia.

In definitiva, nonostante nell’esperimento non vi fosse alcun bullo da evitare, non è ancora chiaro perché imprecare aiuti a ridurre la percezione del dolore; tuttavia, adesso sappiamo che dal punto di vista scientifico funziona… e anche bene!

