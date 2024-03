Le parole avanguardistiche di Carl Sagan ai futuri esploratori su Marte

L'astronomo e divulgatore scientifico Carl Sagan, amato da molti, ha lasciato un'eredità che trascende il confine tra il nostro mondo e il vasto cosmo. Visionario e sostenitore dell'esplorazione di Marte, Sagan ha registrato un messaggio destinato a coloro che avrebbero calpestato il suolo rosso del Pianeta Rosso.

Fondatore della Planetary Society, vedeva in Marte non solo un campo di studio per comprendere meglio la nostra Terra ma anche un luogo ricco di promesse per la ricerca di vita e per l'avventura pura, nel vero spirito dell'esplorazione.

Poco prima di scomparire a causa di una polmonite nel dicembre del 1996, Sagan ha fissato nella memoria digitale le sue riflessioni, parlando da Ithaca, New York, dove si avverte la presenza di una cascata vicina, una meraviglia naturale che ipotizzava essere un'eccezione su Marte.

Nel suo messaggio, rifletteva sul dialogo tra scienza e fantascienza, come fonte di ispirazione reciproca che ha alimentato generazioni di scienziati e sognatori, tra cui lui stesso e Robert Goddard, pioniere della missilistica che ha spianato la strada verso Marte.

Sagan si domandava sulle motivazioni che avrebbero portato l'umanità su Marte, forse per prevenire catastrofi planetarie deviando asteroidi, o per aumentare le possibilità di sopravvivenza umana colonizzando nuovi mondi, o ancora per il puro desiderio di conoscenza e scoperta, o semplicemente per seguire un'impulso nomade inscritto nel nostro DNA da millenni di vagabondaggio terrestre.

Qualunque fosse la ragione, esprimeva la sua gioia per chi avrebbe calpestato Marte, desiderando ardentemente di essere tra loro. Questo messaggio, custodito su un mini-DVD di silice archivistico dalla Planetary Society, è stato inviato a Marte a bordo del lander Phoenix della NASA, giungendo il 25 maggio 2008.

