Le parole più antiche sono quelle più viscerali ed ancestrali

Le lingue parlate sono molto sofisticate, ma secondo un docente dell'università di Warwick, Thomas Hills, nascondono anche un meccanismo molto simile a quello che permette ai geni di venire selezionati naturalmente.

Andando a confrontare varie opere che utilizzano una stessa lingua di epoche differenti, ci si rende conto che alcune parole sono più presenti di altre e che nel tempo alcuni suoni rimangono sempre gli stessi, al di là dei cambiamenti sociali e culturali che può vivere una popolazione.

Anche se una lingua cambia, parole come "mamma" e "papà" (con le loro molteplici variazioni) sono presenti dall'alba dei tempi, ma anche termini più complessi come "sesso", "lotta", "guerra", "aiuto" e "piacere" sono ricorrenti nel corso dei secoli. E questa regola la si può applicare a tutte le lingue, da quelle più semplici a quelle più difficili, che necessitano più di 2200 ore di lezione per impararle.

Per Thomas Hills queste parole permangono più a lungo nel linguaggio perché sono collegate ai nostri bisogni primari e perché hanno un significato molto importante per la nostra specie, fra le più sociali del mondo. "Senza linguaggio non esiste l'uomo" si riassume così il pensiero di molti linguisti, ma con queste scoperte sono anche molti gli psicologi e gli antropologi a pensare che ciò sia vero.

Quali sono tuttavia le parole che hanno più possibilità di rimanere a lungo all'interno di una lingua? Secondo Hills, tra queste parole ci sono espressioni particolarmente forti, che eccitano il nostro sistema emotivo, come le parole legate alla fame o alla sfera sessuale. Anche le parole descrittive che ci consentono di capire la natura degli oggetti e degli organismi possono però durare molto a lungo. Fra queste sono molto comuni i nomi degli animali.

Le parole più importanti sono invece quelle che apprendiamo durante le prime fasi della nostra vita, che ci consentono di comunicare con i nostri genitori e il mondo che circonda. Senza queste parole, nessuno di noi potrebbe sopravvivere a lungo. Inoltre è proprio per questa ragione se i vocaboli connessi alla famiglia si somigliano tutti tra di loro nelle diverse lingue, perché esprimono le stesse esigenze sociali della nostra specie.