Le parole di Stephen Hawking sul cambiamento climatico devono farci riflettere

Oltre agli studi, importantissimi per comprendere il nostro Universo, anche le parole di Stephen Hawking meritano di essere ricordate. Il fisico, deceduto purtroppo qualche anno fa, parlava molto spesso di argomenti di un certo spessore: oltre a buchi neri e teorie quantistiche, infatti, lo scienziato aveva molto a cuore l'ambiente.

Hawking credeva che il cambiamento climatico guidato dall'avidità umana stesse diventando una delle maggiori minacce per l'umanità (l'Europa, ad esempio, si sta riscaldando più velocemente di tutte le altre zone del pianeta). "Siamo vicini al punto di svolta in cui il riscaldamento globale diventerà irreversibile", ha affermato lo scienziato durante un'intervista.

Sebbene le parole del fisico siano un monito importante, è importante sottolineare che Hawking credeva anche che gli esseri umani "possono prevenire il cambiamento climatico se agiscono in tempo". Se l'umanità non prenderà le misure per prevenirlo, invece, secondo il fisico potremmo essere costretti a trasferirci su altri pianeti.

L'avidità è una forza alla base del cambiamento climatico e il mondo dovrebbe mettere "la sostenibilità a lungo termine prima dei profitti a breve termine". Tutte queste alla fine sono solo parole, che forse non saranno mai ascoltate realmente, nonostante siano state dette da una delle mente più brillanti del nostro tempo le cui previsioni vengono esaminate giorno dopo giorno.

Riuscirà l'umanità a impedire gli effetti gravi del cambiamento climatico?