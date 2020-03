Il parroco lascia attivi i filtri AR di Facebook: il video diventa rapidamente popolare

Un parroco italiano ha deciso di svolgere, per via del momento non esattamente roseo, la funzione religiosa su Facebook. Tuttavia, ha lasciato attivi i filtri AR del social network di Mark Zuckerberg e si è quindi "trasformato" in vari personaggi, portando un sorriso nelle case dei fedeli che lo stavano seguendo.

Il video, pubblicato su Facebook dal giornalista Erminio Cioffi e rilanciato da Salerno Notizie, ha già raccolto migliaia di visualizzazioni, facendo sorridere il "popolo" del Web. Nella descrizione del contenuto multimediale si legge: "Errori social che regalano sorrisi ai tempi della quarantena: a Polla (Salerno, ndr) il parroco di San Pietro e San Benedetto sbaglia le impostazioni della diretta Facebook e si trasforma. Involontariamente don Paolo ha alleggerito il clima pesante di questi giorni, strappare un sorriso anche in questo modo non voluto non può che fare bene. Grazie don Paolo".

Tra occhiali da sole, cappello e casco stile Star Wars, don Paolo ha sicuramente svolto la funzione religiosa in un modo diverso dal solito. Tuttavia, quel che conta sono le parole e il messaggio di positività che sono arrivati ai fedeli, più importanti che mai in un periodo come questo. Per il resto, da quando sono stati introdotti i filtri AR su Facebook, sono stati in molti a dimenticarseli attivi.

Infatti, giusto poche settimane fa, un giornalista della Carolina del Nord era stato al centro di una vicenda simile. Anche in quel caso, tutto è finito con un sano sorriso.