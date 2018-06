Parrot annuncia ANAFI: drone con fotocamera 4K HDR

Per più di due anni, a Parigi, un team di appassionati ingegneri ha progettato ANAFI: un drone con nuove funzionalità. Per lo sviluppo di questo drone di nuova generazione, Parrot è entrata in “modalità start-up”, mobilitando l’intera azienda e muovendo un nuovo passo nell’industria dei droni.

Abbiamo tenuto conto delle opinioni dei nostri utenti per soddisfare quattro bisogni fondamentali: qualità dell’immagine, performance di volo, compattezza e facilità d’uso del software e di pilotaggio.

Su questi quattro imperativi è stato creato ANAFI, un drone straordinario destinato a segnare un punto di svolta nel mondo dei droni:

ultra-portatile, compatto, robusto, un UAV leggero e pieghevole dotato di un sistema di ricarica USB-C.

equipaggiato con una fotocamera 4K HDR con zoom, sensore 21 MP, sistema di stabilizzazione a 3 assi e, per la prima volta, è dotato di una fotocamera inclinabile di 180° verticalmente con zoom senza perdita di qualità fino a 2,8x

impressionante durata di volo di 25 minuti resa possibile dal design “bio-inspired” combinato ad una batteria smart.

nuova app intuitiva con movimenti automatici del drone e della fotocamera.

Design ultra-portatile

ANAFI è il drone che vorrai sempre con te e a portata di mano. In spiaggia, durante un’escursione, sulle piste da sci o a un party con gli amici. In questo modo, anche il più semplice dei momenti, diventa unico grazie ad ANAFI che permette di catturare immagini da professionista da ogni visuale.

L’osservazione degli insetti è all’origine del concetto di ANAFI. Seguendo infatti la struttura anatomica di un insetto, ANAFI, si divide in tre parti: testa (fotocamera e gimbal), torace (elettronica e meccanica racchiuse al centro), addome (grande batteria montata sul drone) ... la bellezza di uno scarabeo robotico ... Pieghevole, è misterioso come un insetto avvolto nella propria crisalide.

Questo tipo di design ha dato prova di essere molto funzionale. È solido, leggero, perfettamente bilanciato e facilmente ripiegabile. Il campo visivo è davvero nitido, il gimbal è protetto. Le connessioni elettriche sono brevi. Grazie all’estenuante lavoro di sviluppo, gli ingegneri Parrot, hanno superato se stessi. Hanno identificato le sfide principali che la società gli ha imposto e realizzato un drone di nuova generazione, metà robot, metà insetto...

Ultra-compatto

ANAFI è un drone di 320 grammi di peso, ultra-compatto, robusto e pieghevole. I quattro bracci si piegano e dispiegano in meno di 3 secondi.

Anche il telecomando Parrot Skycontroller 3 è pieghevole e pronto in un secondo e si connette automaticamente ad ANAFI.

Ultraleggero e robusto

Grazie ad un assemblaggio unico di fibra in carbonio e microsfere di vetro cavo, ANAFI pesa solo 320 g, senza compromettere la propria robustezza e performance.

Anafi è il drone più leggero della sua categoria!

Ultra-portatile

Equipaggiato con una connessione USB Type-C, ANAFI, può essere ricaricato con i caricatori del telefono e del PC. Si connette all’auto, al computer, al cavo dello smartphone o a un 'powerbank'.

Pronto per volare

Completo di custodia, come un bozzolo, ANAFI è protetto, a portata di mano e pronto a volare.

Immagini mozzafiato

Registrare video e scattare foto aeree è l’uso principale dei droni.

ANAFI è una fotocamera volante che integra le migliori soluzioni software e hardware disponibili al momento.

Le lenti sviluppate appositamente per ANAFI resistono a temperature da -10 °C a +40 °C.

ANAFI integra un sensore Sony IMX230 di ultima generazione e un processore video Ambarella per produrre spettacolari video 4K HDR (30fps) e foto da 21MP.

fotocamera 4K e sensore 21 MP

ANAFI filma in risoluzione 4K HDR e 4K Cinema (4096 x 2160).

L’implementazione di video HDR in 4K è un vero successo tecnologico, ANAFI è l’unico drone sul mercato adoffrirlo.

La tecnologia video HDR migliora la resa delle scene sullo sfondo e garantisce la realizzazione di video incredibilmente dettagliati e con un perfetto bilanciamento di luci e ombre. È l’ideale, ad esempio, per riprendere un tramonto o un cielo molto luminoso.

La risoluzione 4K Cinema offre più pixel su un formato 17:9 per video professionali di qualità.

ANAFI, attraverso l’applicazione dedicata FreeFlight 6, permette di scegliere fra tre modalità video:

4K Cinema: 24 fps

4K UHD: 24, 25, 30 fps

1080p: 24, 25, 30, 48, 50 o 60 fps

Gimbal rivoluzionario

La telecamera stabilizzata su 3 assi di ANAFI è montata su un "gimbal" che combina la migliore stabilità meccanica con quella digitale.

Leggero ed iper-resistente, il gimbal stabilizzato su due assi rende possibile scattare foto sino ad ora impossibili da realizzare con un drone di questa categoria, grazie ad un’inclinazione verticale da -90 ° a + 90 °!

Può anche inclinarsi orizzontalmente da -40 ° fino a + 40 ° per assicurare la stabilità orizzontale, qualsiasi siano le condizioni di volo.

Inoltre, la stabilizzazione digitale, garantisce da +5 ° a -5 ° EIS nella direzione di volo, permettendo un’andatura costante in maniera impeccabile mentre il drone viaggia ad alta velocità.

Questo sistema unico limita la vibrazione angolare a 0.004 ° per foto e garantisce video molto stabili.

La fotocamera è equipaggiata con una lente grandangolare (110°) con 2 lenti asferiche progettate per limitare la dispersione di luce ed anomalie cromatiche, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione.

Zoom senza perdita di qualità

ANAFI è equipaggiato con uno zoom 1,4x senza perdita di risoluzione in 4K e 2,8x in full HD (1080p). È possibile aumentare lo zoom a 3x con lo zoom digitale.

La tecnica di sovracampionamento è stata utilizzata per creare uno zoom digitale senza perdita. Questo permette di catturare più pixel del necessario, per poi ridimensionare l’immagine per creare l’effetto zoom mantenendo la stessa risoluzione in pixel.

Questo è possibile grazie al sensore ANAFI 21MP (5344x4016) che offre una risoluzione 1.4x volte più alta del 4K (3840x2160) e 2.8x maggiore di 1080p (1920x1080).

Scopri, a distanza, dettagli inaspettati di un palazzo, vuoi osservare da vicino i tuoi bambini o guardare gli animali selvatici senza disturbarli…...

ANAFI ha un effetto unico da poter utilizzare: Effetto Vertigo.

Questo effetto automatico permette di zoomare su un soggetto fisso allontanando lo sfondo. Un effetto di simulazione e totalmente automatico utilizzato da grandi registi come Alfred Hitchcock o Stanley Kubrick che ne hanno fatto una particolarità della propria produzione cinematografica.

Impostazioni professionali

Esperti e professionisti di foto/video possono accedere e modificare le impostazioni:

Risoluzione della foto:

- WIDE: 21 MP - 4: 3 (5344x4016)

- RECTILINEAR: 12MP - 4: 3 (4000x3000)

Formato della foto: JPEG e DNG-RAW

Velocità dell’otturatore: 1 to 1 / 10000s

Bilanciamento del bianco: Tungsten, Neon warm, Cool neon, Sunny, Cloudy, Green, Blue Sky

Valore di esposizione (EV): -3.0 to 3.0

Rendering: Natural, P-LOG (Parrot-LOG)

Batteria e Intelligence

Oltre ad avere eccezionali qualità foto e video, ANAFI è in grado di garantire prestazioni eccezionali per un drone così compatto e leggero.

Batteria smart

La batteria di ANAFI è molto più di una semplice batteria!

È una batteria intelligente ai polimeri di litio ottimizzata per mantenere la massima densità di energia in un volume ridotto ed un alto grado di efficienza che permette ad ANAFI di raggiungere un tempo di volo di 25 minuti, eccezionale per un drone di queste dimensioni.

In aggiunta, la batteria ANAFI monitora continuamente il proprio livello di carica (indipendentemente dallatemperature e dall’invecchiamento della cella). Durante il volo, ANAFI, valuta il livello di carica e quando necessario torna alla posizione di decollo.

La batteria di ANAFI ha una ricarica integrata, compatibile con l’ultimo standard USB (USB-C) e può quindi essere ricaricato con il caricatore del cellulare, powerbank o laptop. Adattandosi alla sorgente di ricarica, si carica più velocemente se riconosce un caricatore più potente.

Inoltre, la batteria di ANAFI, è dotata di modalità ibernazione per proteggere le componenti chimiche interne. Per attivarla, è sufficiente che l’utente la ricarichi completamente prima del primo volo.

Volo ultra-silenzioso

La forma di ANAFI, i materiali usati, il design delle eliche... sono stati ottimizzati per renderlo il drone più silenzioso della categoria.

Wi-Fi omnidirezionale

Ogni braccio di ANAFI è equipaggiato con antenna dual-band (2.4GHz & 5GHz) per assicurare un’ottima connessione con il telecomando Parrot Skycontroller 3 indipendentemente dall’orientamento del drone.

Questo sistema di trasmissione omnidirezionale utilizza protocolli Wi-Fi conformi sviluppati da Parrot.

ANAFI monitora costantemente l’ambiente Wi-Fi per passare ad un altro canale nel caso in cui quello in uso sia troppo affollato. Ciò garantisce un’ottima performance di utilizzo dello spettro e permette ad ANAFI di volare fino a 4 km, ad esempio tra le montagne, senza incontrare ostacoli o interferenze e mantenendo la trasmissione video.

Performance di volo impressionanti

L’applicazione FreeFlight 6 offre due modalità di controllo manuale: Film e Sport.

In modalità Sport, ANAFI raggiunge una velocità di punta di 55 km/h (33 mph) e resiste a venti di 50km/h (31 mph)!

Gli utenti possono personalizzare le impostazioni come ad esempio l’inclinazione del drone, la velocità di rotazione, la velocità di inclinazione della camera, etc..

Facile da usare

Nuova applicazione dedicata: FreeFlight 6

L’applicazione FreeFlight 6 è stata sviluppata per ANAFI e offre un’interfaccia intuitiva e moderna.

I comandi principali sono accessibili direttamente dalla home page. L’interfaccia di volo si adatta a tutti gli utenti: i principianti hanno accesso a modalità di controllo automatico come SmartDronies o CineShots e i fotografi professionisti possono selezionare o personalizzare le impostazioni della fotocamera. L’applicazione FreeFlight 6 e il telecomando long-range Skycontroller 3 sono stati sviluppati insieme. L’interazione tra i due permette agli utenti di controllare il movimento del gimbal e dello zoom con due comandi dedicati in maniera molto pratica e di cambiare le impostazioni direttamente dallo schermo dello smartphone.

Movimenti automatizzati

ANAFI offre, inoltre, modalità di controllo automatico: la modalità cameraman, Smart Dronies, e la modalità FollowMe che usa una rete neurale per rivalutare il percorso dell’obiettivo per ogni immagine con un focus sul sistema di definizione e riconoscimento delle forme. Il processo di apprendimento è stato creato dagli ingegneri Parrot grazie ad un database di immagini di persone e veicoli.

Con ANAFI, Parrot irrompe ancora una volta nell’universo dei droni e ridefinisce gli standard con un drone di nuova generazione, ultra-portatile, equipaggiato con telecamera 4K HDR, super-efficiente e facile da usare!

ANAFI può essere pre-ordinato oggi e sarà disponibile dall’1 luglio 2018 nei migliori rivenditori di elettronica selezionati, su Amazon.it e Parrot.com al prezzo consigliato di 699,90€.