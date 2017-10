Parrot presenta Bluegrass, il quadricottero multiuso per l'agricoltura

Il 2017 è stato, infatti, un anno importante e significativo per Parrot che ha visto il lancio nel secondo trimestre del 2017 della gamma Parrot Professional (cche combina le tecnologie consumer con quelle commerciali permettendo alle piccole e medie imprese e agli utilizzatori indipendenti di accedere alla drone intelligence)) e il mese scorso ha rinnovato la propria gamma Parrot Consumer con Parrot Mambo FPV e Parrot Bebop 2 Power.

Con il lancio di Parrot Bluegrass, Parrot afferma ancora una volta il proprio impegno nell’offrire soluzioni innovative per il business con UAV, sensori e software che portano un nuovo livello di precisione dei dati e che possono essere implementati all’interno di flussi di lavoro industriali già esistenti.. La gamma di soluzioni Parrot Business sta cambiando il modo di lavorare di numerose aziende e sta aiutando a migliorare il profitto, l’efficienza e la produttività..

Parrot Bluegrass è un drone multiuso progettato per l’agricoltura che aiuta gli agricoltori a migliorare la propria redditività , grazie al le due telecamere integrate: telecamera e sensore multispettrale. Grazie alla telecamera frontale Full HD, Parrot Bluegrass aiuta gli agricoltori a monitorare visivamente le infrastrutture dell’azienda,, il terreno e gli allevamenti. Inoltre, consente di ottenere rapidamente una panoramica della zona e individuare aree problematiche in tutti i tipi di colture, attraverso il sensore multispettrale progettato per l’agricoltura di precisione Parrot Sequoia, e alla piattaforma cloud di analisi AIRINOV FIRST+.

Parrot Bluegrass può ricoprire automaticamente fino a 30 ettari di terreno ad una altitudine di volo di 70 mt. per batteria. Può anche volare a basse quote ottimizzando l’esplorazione delle colture da frutta che richiedono una maggiore precisione di mappatura.

Parrot Bluegrass è una soluzione integrata semplice ed intuitiva per gli agricoltori: facile da installare,, e da pilotare grazie alla funzionalità di volo autonomo di Pix4Dcapture, processa facilmente i dati con AIRINOV FIRST+ ed è di facile riparazione.