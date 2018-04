Parrot Sequoia+ & Pix4D: una nuova generazione di sensori multispettrali di precisione

Gli strumenti dedicati all'agricoltura di precisione aiutano gli agricoltori e gli agronomi a ottimizzare il ROI delle loro colture e a migliorare la produttività giornaliera. L'estrema precisione e le analisi consentono agli esperti di agricoltura di prendere decisioni ponderate, in modo efficiente.

Parrot ha sviluppato Parrot Sequoia+, una nuova generazione del proprio sensore multispettrale che consente di calibrare automaticamente le immagini utilizzando i software Pix4Dmapper o Pix4Dag senza la necessità di un target di calibrazione. Ciò si traduce in una migliore esperienza da parte dell’utente, unita a calcoli di riflettanza più coerenti.

La combinazione di Parrot Sequoia+ con Pix4D è fondamentale per descrivere l'approccio delle Soluzioni Business di Parrot. Questo approccio riflette l’expertise del Gruppo Parrot e la volontà di offrire a professionisti, in particolare a quelli del settore agricolo, soluzioni di alto valore che siano allo stesso tempo affidabili e convenienti, per un'esperienza utente ottimizzata.

Grazie all’accesso all’elaborazione radiometrica di Pix4D, Parrot Sequoia+ consente una valutazione più coerente dei dati raccolti e migliora l'esperienza utente, eliminando la necessità di un target di riflettanza. Agricoltori e agronomi possono così accedere a misurazioni di riflettanza assoluta, risparmiando tempo e avendo a disposizione mappe dell'indice di vegetazione molto accurate (come NDVI e NDRE) e analisi approfondite.

Il reparto di ricerca e sviluppo di Parrot ha lavorato insieme a Pix4D per creare una calibrazione senza target, consentendo di ottenere dati molto precisi sulle colture.

Grazie all’eccezionale precisione, questi dati possono essere utilizzati per:

Visualizzare e comprendere la salute delle colture utilizzando indici di vegetazione molto precisi.

Monitorare l'evoluzione di un raccolto (propagazione di una malattia o effetti di un trattamento).

Dividere il terreno in zone di gestione e monitorare i progressi della semina.

Ottimizzare le strategie di fertilizzazione per migliorare la produttività generale.

Esportare risultati cartografici accurati nelle piattaforme di gestione dell’azienda.

Parrot Sequoia+ è disponibile da aprile 2018 presso i canali di distribuzione Parrot, su parrot.com, Pix4D.com, sensefly.com e attraverso i canali di distribuzione senseFly a 3.200 Euro.