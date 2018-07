Parte oggi Wimbledon: copertura totale su Sky con sei canali dedicati

Comincia oggi, dall'All England Club di Londra, il torneo di tennis più affascinante ed atteso della stagione, Wimbledon. Come accaduto spesso negli ultimi anni, l'official broadcaster per l'Italia sarà Sky Sport, che ha già predisposto la programmazione.

Al 203, in occasione del debutto del nuovo canale Sky Sport Arena, saranno disponibili le prime partite dello slam, che però verranno trasmesse anche su Sky Sport Uno (al 201). A ciò si aggiungeranno altri sei canali, dal 252 al 257, che andranno ad offrire agli abbonati oltre 170 ore di programmazione in diretta, accessibile attraverso il classico mosaico interattivo che consentirà agli utenti di scegliere rapidamente la partita preferita.

Per gli incontri tenuti sul campo centrale, è prevista la trasmissione ovviamente in diretta in 4K HDR, cui potranno godere gli abbonati Sky Q.

Alle 13:30 ed alle 22:30 su Sky Sport Uno e Sky Sport 24 andrà in onda Studio Wimbledon, il programma d'approfondimento quotidiano su tutto quanto accaduto sui campi, condotto da Eleonora Cottarelli insieme a Filippo Volandri e Flavia Pennetta, cui si aggiungerà Stefano Meloccaro direttamente da Londra. La programmazione è completata da Insider, il recap quotidiano da quindici minuti in onda su Sky Sport Uno a mezzanotte e mezza e la mattina su Sky Sport 24.

Wimbledon si potrà seguire anche su tablet, smartphone e pc, attraverso Sky Go, mentre sul sito web SkySport.it verranno fornite notizie, highlights, approfondimenti e statistiche in tempo reale.

Tutte le partite, ovviamente, saranno trasmesse in alta definizione.