Partecipanti di un festival assumono droghe e la loro urina danneggia i pesci locali

Secondo una ricerca pubblicata all'inizio di questo mese sulla rivista Environmental Research, i partecipanti del festival musicale di Glastonbury del 2019 hanno consumato talmente tanta droga, che quando gli scienziati hanno analizzato l'acqua del fiume, hanno trovato concentrazioni altissime di MDMA e cocaina tali da danneggiare la fauna locale.

È stata l'urina dei partecipanti ad aver contaminato l'acqua. Si tratta di una prova inequivocabile: nelle settimane successive al festival, gli esperti hanno trovato 104 volte più concentrazioni di MDMA a valle del sito che a monte; una quantità abbastanza elevata da danneggiare la popolazione locale di anguille europee, che sono una specie rara e protetta (a proposito, lo sapevate che le anguille venivano utilizzate in un modo alquanto strano nel Medioevo?).

Anche la concentrazione di cocaina in acqua era 40 volte più elevata a valle rispetto a monte, ma per fortuna non era abbastanza per mettere in pericolo le anguille. Per fare un confronto, gli esperti hanno esaminato anche un fiume vicino, che non ha subito le influenze del festival, e così come si ci aspettava non è risultato nulla di anomalo.

Questo è un problema già noto agli organizzatori del festival di Glastonbury, tant'è che hanno perfino lanciato la campagna “Don't Pee on the Land” (tradotto "Non Urinare per terra"). "Fare pipì per terra a Glastonbury provoca un inquinamento della falda freatica, che può influenzare la fauna selvatica e il pesce locale", hanno twittato gli organizzatori del festival nel giugno 2019, prima del festival.

L'avvertimento non sembra essere servito a molto. Il problema dei pesci drogati non è nuovo e uno studio lo ha anche confermato recentemente.