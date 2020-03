Aveva partecipato alla Coronavirus Challenge: ora è positivo al Covid-19

Qualche giorno fa abbiamo parlato su queste pagine dell'incredibile Coronavirus Challenge, la nuova follia del web che prevede che gli utenti lecchino i bagni per pubblicare i video sui social. Ebbene, come ampiamente prevedibile la "sfida" ha già fatto la prima vittima.

Come riportato dal giornalista Piers Morgan della trasmissione Good Morning Britain, un ragazzo che aveva leccato un wc in un bagno pubblico, per prendere parte alla sfida, è risultato positivo al tampone per il Covid-19 ed attualmente è ricoverato presso un ospedale negli USA.

Una storia davvero incredibile, che mostra ancora una volta come le sfide del web il più delle volte possano mettere a rischio la salute di coloro che decidono di prendervi parte.

A lanciare la Coronavirus Challenge è stata l'influencer Ava Louise, che si è filmata mentre leccava un water nel bagno di un aereo per dimostrare che i giovani sono più forti del Coronavirus, sebbene i medici abbiano più volte affermato che si tratta di una teoria infondata.

La sfida è immediatamente diventata virale, e gli epidemiologi hanno sottolineato che è estremamente pericolosa in quanto contribuisce a diffondere il virus, il che vanifica tutti gli sforzi attuati dal Governo con le misure di contenimento.

Il nostro consiglio, quindi, è di non partecipare.