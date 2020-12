Partenogenesi: la particolare modalità di accoppiamento che non necessita del maschio

Il physignathus cocincinus, conosciuto più comunemente come drago d'acqua cinese, è una specie di lucertola originaria della Cina e del sud-est dell'Asia, ha portato gli esperti ad una incredibile scoperta quando uno delle sue uova si è schiuso. E quale sarebbe la novità? vi chiederete, bè la lucertola non si era mai accoppiata con un maschio!

La partenogenesi, in greco, significa "creazione vergine" e si riferisce, chiaramente, alla riproduzione asessuata femminile. Non si tratta di religione o fantascienza, la partenogenesi è piuttosto comune in natura e lo ritroviamo in diversi tipi di organismi, piante, insetti, pesci e uccelli (come l'insetto stecco), oltre che - ovviamente - nei rettili, di cui è stata recentemente scoperta una nuova, preistorica specie. Nessun mammifero può usufruire però di tale modalità riproduttiva in quanto la vita richiede che determinati geni provengano dallo sperma.

Comunemente, la riproduzione coinvolge i due sessi opposti in modo tale che entrambi contribuiscano con il proprio materiale genetico nel creare un'unica prole, ma le femmine di drago d'acqua cinese a quanto pare non ne hanno alcun bisogno! Esse sono in grado di produrre tutto il materiale genetico necessario alla creazione di nuova vita.

Per molte specie la partenogenesi si dice "obbligata", in quanto le femmine della specie non hanno un biologico bisogno del maschio. Il drago d'acqua cinese, tuttavia, è un partenogeno spontaneo e gli esperti hanno scoperto che la loro incredibilità capacità può essere un tratto ereditario, pertanto, esiste maggiore possibilità che le femmine di lucertola messe al mondo con la partenogenesi siano in grado di fare lo stesso.

Non è tuttavia così semplice che il fenomeno avvenga, infatti serve che una catena di eventi cellulari si svolga con preciso successo. Le femmine, inoltre, devono essere in grado di creare cellule uovo autonomamente così che le uova prodotte possano svilupparsi da sole.

La partenogenesi fornisce alcuni grandi vantaggi per chi può usufruirne e, sebbene sia estremamente raro e complicato, per alcune specie di serpenti e uccelli è possibile generare anche i propri partner per l'accoppiamento. I draghi d'acqua cinese, tuttavia, produrranno esclusivamente prole femminile, in quanto posseggono soltanto cromosomi sessuali XX.