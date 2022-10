Ecco quali sono le parti del corpo che non ci servono più

Nonostante fossero molto utili ai nostri antenati, alcune parti e organi del nostro corpo non sono più così indispensabili nell'uomo moderno. Come ci spiegano gli antropologi, si tratta di rimasugli evoluzionari chiamati "vestigia".

Probabilmente uno dei più famosi esempi di tali organi è l'appendice.

Un tempo l'appendice potrebbe averci aiutato nel digerire piante ricche di cellulosa ed è infatti questa la funzione che ritroviamo in vertebrati che si cibano principalmente di piante. Ma nel caso degli esseri umani, a causa di una dieta più variegata con l'aggiunta della carne, non ne abbiamo più bisogno.

Secondo alcuni studi recenti, tuttavia, sembrerebbe che l'appendice aiuti ad immagazzinare un'utile flora batterica. Non è chiaro se questa funzione sia sempre stata presente o sia nata in seguito.

Il muscolo palmare lungo, che si estende dal polso al gomito e che alcune persone addirittura non hanno.

Potete osservarlo poggiando il braccio sul tavolo e congiungendo il pollice con il mignolo.

È un muscolo antico, che serviva ai nostri antenati per spostarsi più facilmente tra gli alberi, aggrappandosi ai rami. Ma è diventato inutile da quando abbiamo cominciato a spostarci utilizzando i piedi, circa 3 milioni di anni fa.

Questo muscolo non è presente in circa il 14% della popolazione globale, ma la sua mancanza non sembra influire sulla forza del polso.

I muscoli piloerettori, o semplicemente muscoli erettori dei peli, sono i responsabili della pelle d'oca.

Per gli animali provvisti di una folta pelliccia, questa capacità gli permette in alcuni casi di ridurre la conducibilità termina e quindi di rimanere al caldo.

In altri animali come l'istrice invece, drizzare i peli o in questo caso gli aculei, fa sì che sembrino più grandi e minacciosi.

Questi sono alcuni degli organi di cui non abbiamo bisogno nell'era moderna, ma quali sono quelli che possiamo migliorare grazie alla tecnologia?